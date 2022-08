Primavera, le pagelle di Cagliari-Torino 0-1: Ruszel calamita, difesa solida

I granata giocano bene e meritano la vittoria ad Assemini. Bene la difesa e Ruszel, interessante la prestazione di Dell'Aquila

Roberto Ugliono

La Primavera del Torino inizia con una bella vittoria contro il Cagliari la stagione. Decisiva la rete di Ansah nel finale di primo tempo. Incoraggiante la prestazione dei ragazzi di Scurto, che hanno grande voglia e l'hanno dimostrata in campo. Servirà tempo per vedere il vero potenziale di questi ragazzi, ma il primo passo è stato fatto bene.

PASSADOR 6.5: Inoperoso nei primi 40 minuti di partita, poi il Cagliari inizia a chiamarlo in causa. La sua prima tra i pali del Toro è buona. Bella e importante la parata nel finale di primo tempo. Negli ultimi secondi di partita respinge con i pugni tutto quello che può.

DELLAVALLE 6.5: Riparte nella nuova stagione come terzino, un ruolo non suo ma che sta imparando a interpretare. Molto bene in fase difensiva tra letture in anticipo, scivolate e contrasti. Difficilmente viene superato dai giocatori del Cagliari.

ANTON 6.5: Conferma. Il neo capitano della Primavera si dimostra ancora una volta un giocatore molto importante per la categoria. Se nel secondo tempo con un piccolo svarione mette in difficoltà la difesa, poco dopo si fa perdonare con un colpo di tacco che fa volare sulla fascia Njie. Dominante in area di rigore.

NGUESSAN 6.5: Inizia la stagione come aveva finito la scorsa. All'inizio Vinciguerra lo mette un po' in difficoltà, ma lui dopo i primi momenti si ritrova subito e torna il difensore dominante visto lo scorso campionato.

DEMBELE 6.5: Molto bene all'esordio con il Toro. Un po' bloccato, forse anche perché gioca sul lato non suo. Quando si spinge in avanti è imprendibile. La sua velocità sarà l'arma in più.

GINEITIS 6: Dopo un lungo infortunio riesce a tornare disponibile per la prima di campionato. Parte molto bene, dando qualità e tanta quantità, alzando spesso il pressing e mettendo in difficoltà il Cagliari. Nella ripresa si vede di meno, un calo comprensibile considerando il tanto tempo lontano dal campo. Il secondo tempo è comunque meno positivo del primo.

RUSZEL 6.5: È una calamita. Quando la palla gravita dalle sue parti la prende sempre. Riesce a fermare una serie di ripartenze del Cagliari intervenendo sempre con tempismo e in modo pulito. Bene anche in fase di possesso. Se il primo tempo è da 7, il secondo è da 6, perché si vede di meno. Decisivo nel finale quando intercetta il cross di Konate.

ANTOLINI 6: Tanta corsa, tanto dinamismo. Scurto gli chiede tanto lavoro sporco e lui lo fa. Nel primo tempo si gioca poco dal suo lato e lui si vede poco, ma da premiare la grande volotnà. (85' NJIE sv)

WEIDMANN 5.5: Tra tutti i giocatori in campo è quello che sembra più in difficoltà, ma la sensazione è che abbia solamente bisogno di tempo. La dimostrazione arriva da una serie di giocate di qualità. Scurto lo chiama a gran voce per spiegargli i movimenti. (58' DELL'AQUILA 6.5: Entra con la voglia di spaccare il mondo e di segnare. Ci prova diverse volte, ma Lolic gli dice sempre di no. La sensazione è che - limati alcuni difetti - potrà essere decisivo. Salta l'uomo con facilità e tiene bene la palla tra i piedi).

ANSAH 7: Ha una qualità importante: corre e lo fa velocemente. I compagni lo cercano sempre in profondità e lui è sempre il primo ad arrivare sulla sfera. Nel finale di primo tempo trova anche un bel gol calciando con il piede debole. (58' JURGENS 6: Ufficializzato ieri, oggi in campo. Buona la sua prestazione).

CACCAVO 6: Lotta, corre e fa a sportellate. Nel primo tempo è bravo a servire Ansah con una spizzata e poi a cercare il gol, ma in entrambi i casi la palla non entra. A inizio ripresa è bravo a recuperare palla in avanti, ma poi spreca una volta arrivato in area di rigore. Errori perdonabili considerando i tanti chilometri percorsi. (68' D'AGOSTINO 6: Entra con la sua solita voglia e grinta. Bella la palla nel finale per Jurgens).

ALL. SCURTO 6.5: Il suo Toro inizia bene, con i tre punti e con una prestazione positiva. Si vede che la squadra ha ancora tanto lavoro da fare per poter interpretare al meglio le sue idee, ma intanto la grande intensità e disponibilità dei suoi ragazzi sono le notizie migliori.