Primavera, le pagelle di Empoli-Torino 0-2: i gol di Cancello per la salvezza

Fondamentale l'apporto di Sava che prende tutto quello che passa dalle sue parti

Roberto Ugliono

La Primavera del Torino vince 2-0 a Empoli. Un successo sofferto e strappato coi denti dai granata, che ora vedono la salvezza diretta come un obiettivo possibile e concreto. Contro la squadra di Buscè è stato decisivo Sava, che nel primo tempo ha tirato giù la saracinesca e non ha fatto passare niente. Molto bene anche Greco che - dopo una partenza in apnea - si è risollevato e dal suo lato l'Empoli ha iniziato a faticare. Fondamentali poi i cambi di Coppitelli. L'ingresso di Savini e Karamoko hanno cambiato il volto a un Torino che si affida sempre più ai gol di Cancello, vero uomo del momento.

SAVA 8: Se il Toro rimane sullo 0-0 nel primo tempo è merito suo, che respinge tutto quello che arriva. Si conferma nel secondo tempo, quando toglie dallo specchio una punizione di Degli Innocenti. Senza le sue parate il Torino non avrebbe mai vinto. La salvezza granata potrebbe essere passata dai suoi guantoni.

FOSCHI 5.5: In grande difficoltà contro Lipari ed Ekong, che hanno gran velocità e lo saltano quasi sempre. Con il passare dei minuti cresce (60' CELESIA 6.5: Entra, dà solidità alla difesa nonostante le condizioni fisiche precarie e il Torino inizia progressivamente a subire di meno).

SPINA 6.5: Passa dal centro-destra al centro-sinistra e all'inizio fatica a giocare al suo livello. Deve anche trovare la giusta sinergia con Nagy, che cresce con il passare dei minuti. A inizio ripresa viene ammonito, essendo diffidato salterà il derby. Con l'ingresso di Celesia passa a giocare come terzino destro e non sfigura.

NAGY 6: In grande difficoltà all'inizio, passano i minuti e prende sicurezza. Pesa il giallo preso nella ripresa. Decisivo il suo intervento in scivolata su Baldanzi al 67'. Dopo tanto tempo torna titolare e il giudizio non può che essere positivo.

GRECO 7: Pronti, via e Baldanzi lo salta con troppa semplicità. Poi al 11' perde una brutta palla in uscita, ma per fortuna sua e del Torino non ne approfitta l'Empoli. Dopo l'avvio in apnea, cresce. Nel finale di primo tempo rimedia a un errore di Ciammaglichella fermando la ripartenza di Degli Innocenti. A inizio ripresa ci prova dal limite, ma non trova lo specchio. Bello comunque il suo duello con Donati. Ancora una prestazione maiuscola da parte del capitano, che dopo le difficoltà iniziali si rialza e alla fine è uno dei migliori di giornata.

LA ROTONDA 5.5: Fa tanto lavoro sporco. Non si vede tantissimo anche perché il Toro manovra poco palla a terra, ma encomiabile il suo impegno. (56' SAVINI 6.5: Tra tutti i 2003 portati da Coppitelli, è certamente il più determinante. Ai granata serve qualcuno che recuperi i palloni e lui lo sa fare piuttosto bene).

KRYEZIU 6: Torna titolare dopo tanto tempo. Gioca troppi palloni in orizzontale o all'indietro. Con l'ingresso di Karamoko e Savini cresce. Da lui comunque è lecito aspettarsi di più, ma il periodo di stop deve essersi fatto sentire.

CIAMMAGLICHELLA 5.5: È la prima da titolare in Primavera e forse paga un po' l'emozione. Ha già dimostrato di poter giocare in questo campionato, ma contro l'Empoli non si vedono le sue qualità, anzi. La partita, comunque, non era delle più semplici. (46' KARAMOKO 7: Entra in avvio di ripresa pur non essendo al meglio. Il suo ingresso è fondamentale, perché dà sostanza e qualità al Torino. L'assist a Vianni è da giocatore vero. Non si fa ingolosire dal tiro e dà all'ex Napoli la palla che chiude la partita).

LOVAGLIO 6: Si illumina al 30' del primo tempo e sulla sua prima giocata importante il Toro sfiora il vantaggio. Si vede comunque meno del solito, ma non per sue responsabilità. I granata giocano poco e lui ha poche possibilità di incidere. (60' LA MARCA6: Sbaglia un passaggio elementare dopo pochi minuti dal suo ingresso, Nagy ferma poi Baldanzi lanciato a rete. Dopo l'errore cresce e si concentra per lo più ad aiutare Greco in fase di copertura. Decisione saggia).

CANCELLO 7: Al 13' arpiona bene una buona palla, si gira bene e poi si addormenta. Poteva essere una buona occasione. Riceve pochissimi palloni e sbaglia qualcosa di troppo spalle alla porta. Lui però è l'uomo del momento e quando capita la palla più pesante non sbaglia. La salvezza del Toro sta passando dalle sue reti. Il 2-0 nasce sempre da lui, quando ruba la sfera dà la palla giusta per l'inserimento di Karamoko. (90' DI MARCO SV).

VIANNI 7: Ormai è un'ala e lui sta migliorando di giornata in giornata. Recupera una mole impressionante di palloni, dà solidità ai granata e nel finale trova il gol che chiude la partita e potrebbe valere la salvezza diretta.

ALL. COPPITELLI 8: Pensare che quando era arrivato Fiorentina e Bologna sembravano squadre irraggiungibili. Pensare che l'altra partita contro l'Empoli era finita 4-0. Pensare che fino a poche settimane fa il suo Torino sembrava spacciato. Invece il suo lavoro sta portando a risultati insperati. Che però non devono sorprendere più di tanto. I granata stanno imparando a soffrire e a sfruttare le occasioni. Contro la Fiorentina era riuscito in parte, contro il Bologna molto bene e ora contro l'Empoli (grazie anche a un pizzico di fortuna) sono arrivati 3 punti che potrebbero valere la salvezza. Se c'era bisogno di conferme, Coppitelli ha dimostrato ancora una volta di essere un allenatore di livello top per la Primavera. Questa salvezza potrebbe valere più della Coppa Italia e della Supercoppa, perché questa volta è subentrato in corsa e ha saputo portare la squadra a competere con chiunque.