Primavera, le pagelle di Empoli-Torino 2-2: Ruszel senza sbavature

Le pagelle della sfida tra Torino e Empoli

Irene Nicola Redattore 30 marzo 2024 (modifica il 30 marzo 2024 | 15:45)

Finisce 2-2 tra Empoli e Torino. I granata chiudono il primo tempo in svantaggio, ma nella ripresa rialzano la testa e vedono la possibilità di portare a casa i tre punti grazie a Mendes e Perciun. Nel finale Corona strappa il 2-2 per l'Empoli, siglando il gol dell'ex. Di seguito le pagelle dei granata.

ABATI 6: Primo tempo inoperoso, viene veramente chiamato in causa solo una volta quando però è messo fuorigioco dal retropassaggio di Casali e non può più evitare il gol anche in uscita. Nella ripresa risponde presente su Sodero a dieci minuti dalla fine.

CASALI 5: Paga l'errore fatale alla mezzora quando nel tentativo di rifugiarsi da Abati consegna un assist a El Biache, non accorgendosi dell'uomo alle spalle e lanciandolo in porta. Ritrova più equilibrio nella ripresa, ma resta pesante la macchia sulla gara.

BONADIMAN 6.5: All'esordio in Primavera 1 si comporta benissimo, senza andare in affanno. Prestazione ordinata per posizionamento e interventi. Fondamentale subito dopo lo svantaggio quando in scivolata contro Nabian lo ferma a campo aperto senza fallo, evitando un grosso pericolo.

MENDES 6.5: Ordinaria amministrazione nei primi 45', non ha grandi grattacapi a cui pensare e Bonadiman non richiede particolari attenzioni. A inizio ripresa si rende determinante alla voce gol. Stacco imperioso al 50' e colpo di testa pesante che permette al Toro di tornare in partita.

MUNTU 6: In sordina nel primo tempo, non riesce a proporsi come vorrebbe. Nella ripresa è maggiormente nel vivo, risultando determinante nell'assist per la rete di Perciun. In contenimento fatica nei minuti finali, si prende qualche rischio di troppo.

SILVA 6: Spesso al centro delle incursioni del primo tempo, da una sua iniziativa nasce l'occasione iniziale di Dalla Vecchia; si ripete con inserimenti pericolosi. Un po' meno efficace nella ripresa, dove cala (70' CIAMMAGLICHELLA 5.5: Cerca di far salire i suoi fino all'ultimo, ma è poco preciso al momento della conclusione personale e non incide come altre volte)

RUSZEL 7: L'autorità con cui detta i tempi a centrocampo è un asset importante per il Toro. Recupera la solita infinità di palloni, dando filo da torcere all'Empoli che raramente dalle sue parti riesce a passare ed è costretto a trovare nuove soluzioni. Altri 70' sulle gambe dopo il rientro dall'infortunio (70' MULLEN 6: Seconda in maglia granata per lui. Venti minuti per prendere ulteriore confidenza con i meccanismi di gioco).

DALLA VECCHIA 6: Porta la sua firma il primo sussulto della partita, un tap-in sventato da Indrigoli a due passi dalla linea. Ci riprova subito dopo dalla distanza. Si inserisce a più riprese nel primo tempo, non sempre lo fa però con continuità (46' NJIE 6.5: L'ingresso più positivo dalla panchina. I suoi strappi costringono l'Empoli a spendere numerosi falli, la rete di Perciun inoltre nasce proprio da una sua sgasata. Sa fare la differenza anche senza segnare)

PERCIUN 6: Nella prima parte di gara pare troppo estraniato dal gioco, si fa vedere solo con una conclusione personale dalla distanza. Più inserito nella ripresa, come dimostra il gol del momentaneo 1-2. Va a capitalizzare un'azione manovrata dei granata e regala speranze di vittoria al Toro.

DELL'AQUILA 5.5: Volenteroso nel primo tempo, cerca spesso il dribbling in area per sorprendere la difesa azzurra ma si perde ancora troppo spesso quando deve concretizzare. Cala nella ripresa, sfruttando poco le sue indubbie qualità (84' DELLAVALLE sv)

PADULA 6: Torna titolare al centro dell'attacco. Cerca più volte la conclusione, non riesce però a sfondare la porta. Nonostante questo si mette al servizio del reparto, prima innescando Dalla Vecchia e poi con il velo che agevola Perciun per il 2-1 (70' GABELLINI 6: Spazia in attacco per aprire varchi, l'Empoli gli concede qualche fiammata ma nulla di più)

ALL. SCURTO 6: Un Toro in parte rimaneggiato e in parte con i titolari si ferma sul 2-2 in Toscana. Una gara giocata a tratti dominando e tratti subendo troppo. I granata oggi pagano gli errori del primo tempo e un eccessivo contenimento a rimonta ultimata, ma con ancora 20' da giocare. Arriva comunque un punto che permette di evitare il possibile aggancio del Milan e consente anche di restare a pari merito con il Sassuolo.

