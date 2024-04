Primavera, le pagelle di Fiorentina-Torino 5-1: Ciammaglichella l’ultimo a mollare

Il Torino alza bandiera bianca contro la Fiorentina. Dopo l’iniziale vantaggio granata con la perla di Padula, arriva la rimonta della Viola su errori individuali che diventano decisivi. Così si va a riposo sul 3-1. Nella ripresa svanisce...

Irene Nicola Redattore 14 aprile 2024 (modifica il 14 aprile 2024 | 15:58)

Il Torino alza bandiera bianca contro la Fiorentina. Dopo l'iniziale vantaggio granata con la perla di Padula, arriva la rimonta della Viola su errori individuali che diventano decisivi. Così si va a riposo sul 3-1. Nella ripresa svanisce l'occasione di riaprire la gara per il Toro dopo il rigore sbagliato da Dell'Aquila, la Fiorentina invece dilaga nel finale per il 5-1 su cui si chiude il match. Di seguito le pagelle dei giocatori granata.

PASSADOR 5: Era fermo da un anno ed è un'attenuante che va considerata. Ma il ritorno in Primavera resta una debacle per le colpe evidenti sui primi due gol della Fiorentina, dopo cui si spegne la luce in casa granata. Prima esce a vuoto sulla rimessa laterale battuta lunga dalla Viola da cui nasce l'1-1, poi mura Gudelevicius ma lascia il pallone sul dischetto per il rigore in movimento di Harder. Nella ripresa si rivede in un paio di parate, ma la gara è già compromessa.

MARCHIORO 6: In una giornata nera per i granata, è tra chi si comporta meglio. Nelle prime battute di gara trova modo e spazio di sfondare sulla fascia destra, poi subisce un momento di flessione dopo la rimonta viola ma torna a spingere nella ripresa per cercare un'inversione di rotta.

DELLAVALLE 6: Si prende un rischio su Caprini nella ripresa, ma alla fine ha la meglio. Per il resto disputa una gara ordinata, riuscendo a non farsi sorprendere da una Viola che prende sempre più fiducia. Nella ripresa sale per ogni piazzato a cercare il colpo di testa per contribuire ai tentativi di rimonta granata.

BONADIMAN 6: Cerca di limitare la spinta della Viola e non può intervenire su errori individuali. Nella prima parte della ripresa regge bene l'urto dei contropiede della Fiorentina con Dellavalle che si smarca e va i tra saltatori.

MUNTU 5.5: Soffre il duello con Sene, cliente davvero impegnativo sia a livello fisico che atletico. Troppo spesso si ritrova a inseguire e lo lascia libero di tentare l'incursione, prendendosi troppi rischi. Al 95' regala un rigore solare alla Fiorentina con una scivolata in area proprio ai danni di Sene, poco cambia in termini di sconfitta ma è un intervento evitabile che acuisce il divario.

DALLA VECCHIA 5.5: Contribuisce in modo poco consistente alla manovra granata, pare un po' estraniato dal gioco. A fine primo tempo tenta una conclusione dal limite, ma spreca e calcia alto. Con il passare dei minuti perde mordente, gara difficile (75' LONGONIsv: Entra nel momento in cui si è esaurita anche la spinta, non ha modo di farsi vedere)

SILVA 6: Parte forte, tiro dalla distanza col mancino angolato ma di poco fuori. Lavora bene tra le linee di centrocampo e insieme a Ruszel tenta un moto d'orgoglio a inizio ripresa (80' FRANZONI sv)

SAVVA 6: Si fa vedere dopo il vantaggio di Padula con un'occasione per tentare il raddoppio, di poco non trova la porta. Nei momenti più complicati del primo tempo prova a dare una spinta insieme a Ciammaglichella, è tra i pochi a farlo (46' DELL'AQUILA 5.5: Nelle prime battute della ripresa si vede solo a sprazzi, poi inizia a entrare in partita. Lancia Ciammaglichella nell'azione che porta al rigore, poi si presenta sul dischetto ma si fa incantare da Martinelli. Dall'errore in poi è più nervoso e meno preciso)

CIAMMAGLICHELLA 6.5: L'ultimo a mollare. Convocato da Juric nel derby, si ricongiunge con la Primavera per la trasferta contro la Fiorentina. Entra nell'azione del vantaggio Toro, consegnando il pallone a Padula. Poi si danna l'anima per provare a cambiare l'andamento della partita. Tra discese e inserimenti è sempre in movimento, spende tantissimo. Nella ripresa conquista anche il rigore del possibile 3-2. Difficile chiedergli più di così.

NJIE 5.5: Non riesce a entrare nel vivo della partita. Sulla trequarti incide poco, mancano i suoi strappi alle offensive granata per tentare altre vie con cui scardinare la difesa viola. Esce dopo 45' sottotono (46' RUSZEL 6: Entra con gran foga, alzando in modo notevole il baricentro del Toro. Inevitabilmente si prende qualche rischio, ma serviva farlo per tentare il moto d'orgoglio visto il pesante svantaggio)

PADULA 6: Si inventa un gol da cineteca dopo appena 7', con una conclusione dalla distanza all'incrocio che centra il palo prima di gonfiare la rete. Sesta rete in campionato per l'attaccante ex Roma. Gioca solo un tempo, ma continua il recupero dall'infortunio e ritrova il feeling con il gol (46' GABELLINI 5.5: Ha un tempo per incidere, ma non riesce a farsi trovare in attacco e così si vede poco)

ALL. SCURTO 5.5: La partita della riscossa è una debacle per i granata. Sono ancora una volta gli errori individuali a punire un Toro che aveva iniziato la gara con la Fiorentina con tutt'altri presupposti. I granata si sono disuniti dopo i primi due errori di Passador e poi dopo aver subito la terza rete. La gara poi è stata compromessa nonostante i tentativi di rifarsi vivi. Servirà di più per lottare per le fasi finali e raggiungere i playoff. I granata devono ritrovarsi.

