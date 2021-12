Primavera, le pagelle di Inter-Torino 3-1: i granata pagano gli errori iniziali

I voti ai protagonisti granata della sfida contro l'Inter, ultima gara del 2021

Roberto Ugliono

La Primavera del Torino perde all'ultima giornata del 2021 in casa dell'Inter (qui per leggere la cronaca del match). Una partita che si mette da subito in salita per i granata che provano a risollevare le sorti dell'incontro, ma senza riuscire a cambiare la gara. (qui per leggere la classifica del campionato).

VISMARA 5: Dopo le buone prestazioni in Coppa Italia Primavera e quelle in Under 18, Coppitelli gli dà fiducia e lui inizia male facendosi sfuggire dalle mani una conclusione innocua di Casadei. Che non sia la sua giornata fortunata lo si capisce nel finale del primo tempo, quando Abiuso per anticiparlo, gli tira una scarpata in testa. Per questo motivo poi a inizio ripresa viene sostituito.

DELLAVALLE 6: Se il Torino per un po' di tempo ha avuto delle speranze è anche grazie a quella bordata che ha portato al tapin di Akhalaia. Sfiora ancora una volta il gol di testa su piazzato di Angori.

REALI 6: La sua è una partita ordinata. L'Inter segna su tre occasioni e in nessuna di queste ha evidenti responsabilità.

AMADORI 6: Bravissimo nel finale di primo tempo a chiudere Jurgens lanciato a rete, diagonale perfetta e pericolo sventato. In generale prova ad amministrare come può. (69' ROSA sv: Si vede troppo poco per poter dare un voto. Mette comunque in mostra tanta voglia di cambiare le cose).

ANGORI 6: Prova spesso ad accelerare la manovra cercando triangolazioni veloci. Un piccolo passo in avanti dopo l'ultima partita in cui era sembrato più sotto tono.

GARBETT 5.5: Parte bene e sfiora il gol, poi piano piano sparisce dal match. La fretta gli fa brutti scherzi e prende decisioni sbagliate in alcune situazioni che potevano rivelarsi più pericolose.

SAVINI 5.5: Con l'Inter chiuso in questo modo lui trova un po' di difficoltà nel velocizzare la manovra. Come sempre in fase di non possesso fa un buon lavoro, ma è comunque difficile contenere le ripartenze dei nerazzurri.

DI MARCO 5.5: Un po' nell'ombra. Parte come esterno sulla destra da adattato e fatica un po'. (64' CIAMMAGLICHELLA 5.5: Poco servito dai compagni, lui però gestisce male le situazioni in cui deve e può fare la differenza).

LINDKVIST 6: Ritrova l'Inter da avversario, ma la sua gara dura pochissimo. Al 28' Coppitelli lo sostituisce (28' BAETEN 5.5: Ha bisogno di riposo e per questo parte dalla panchina. Coppitelli poi è costretto a farlo entrare, ma lui non è incisivo come sa fare).

AKHALAIA 6.5: Gol a parte, ha grande voglia di mettersi in mostra contro la sua ex squadra e lo fa tutto sommato bene.

STENIO ZANETTI 5.5: Si vede poco e raramente riesce a fare la differenza. Come aveva fatto vedere in passato, ha bisogno di tempo per recuperare lo smalto migliore. (64' LA MARCA 5.5: Qualche guizzo si vede, non abbastanza per cambiare le sorti del match).

ALL. COPPITELLI 6: La sua squadra è arrivata stanca all'ultima dell'anno e paga anche quell'errore di Vismara all'inizio. Un peccato, soprattutto considerando l'avvio sprint dei suoi. La gara è stata da subito in salita ed è stato difficile poi cambiare la partita contro un Inter tanto solido e organizzato. I nerazzurri, infatti, oltre alle tre occasioni del gol, non hanno creato tantissimo. La sconfitta non cambia comunque il giudizio sull'annata dei suoi, che ora potranno approfittare di un periodo di riposo per rilanciarsi a inizio 2022 quando saranno chiamati a una serie di partite impegnative.

SEGUICI SU: