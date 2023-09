Primavera, le pagelle di Inter-Torino 4-0: Savva il più pericoloso tra i granata

BIANAY BALCOT 5: La qualità di Quieto lo mette in difficoltà sulla destra, come è evidente in occasione del secondo gol. Spesso pare in affanno in ripiegamento, in avanti non riesce a dare spessore come invece aveva fatto in alcune uscite.

DELLAVALLE 6: Paga caro in avvio un errore di valutazione nel tempo di anticipo su Di Maggio, causando il rigore dell'1-0. Resta tuttavia un inciampo in una serie di interventi difensivi puntuali. Prova anche a dare la scossa, seguendo in più occasioni le azioni offensive. Esce in barella, una tegola pesantissima per il Torino (78' MENDES sv)

RETTORE 5: Inizia con un intervento efficace su Kamate, ma il duello con l'attaccante nerazzurro si fa poi complicato con il passare dei minuti. Giornata da difficile per tutta la retroguardia granata, a lui tocca lo scontro più difficile della giornata.

ANTOLINI 6: Torna titolare dopo ultime assenze e il Toro ritrova spinta sulla corsia mancina. Nel primo tempo è un'arma importante quando i granata sono ancora in partita. Con il parziale che peggiora la spinta diventa più contenuta, ma la catena di sinistra è quella che funziona meglio.

CIAMMAGLICHELLA 6: Tenta più volte di farsi vedere e di aumentare i giri, spostandosi sul fronte offensivo. Non trova lo spunto personale, ma fino a quando è in campo dà l'impressione di voler battagliare (60' LONGONI 5.5: Difficile incidere a partita compromessa, tuttavia si vede poco e fatica a inserirsi)

RUSZEL 5.5: Gara complicata per il centrocampista granata, che si ritrova imbrigliato in quello nerazzurro con poco spazio di manovra a sostegno dei suoi. Rischia anche tanto nel contatto con Berenbruch, viene poi ammonito. (60' DALLA VECCHIA 5.5: Il secondo tempo ha poco da dire. Lui però ha una buona occasione nei pressi di Calligaris che non riesce a sfruttare)

SILVA 5.5: Prova altalenante, con qualche pecca di troppo. Nella prima mezzora fa muovere bene il pallone e si rende protagonista direttamente dalla bandierina. Alla ripresa perde una palla velenosa innescando l'azione del 4-0 nerazzurro e pare più calante (65' ACAR 6: Entra in partita quando l'Inter è in piena gestione, prova a manovrare in mezzo cercando di farsi largo)

SAVVA 6: L'uomo più pericoloso del Toro. Nel miglior momento dei granata sfiora il gol in più occasioni ed è sfortunato quando il legno glielo nega. Cerca di imprimere più volte la svolta, sia come finalizzatore che come assistman. Non riesce a cambiare la direzione della partita, ma a lungo le migliori speranze dei granata passano dai suoi piedi.

PADULA 5: In avvio si propone e da vertice alto si abbassa per far salire Njie e Savva innescandoli. Fatica con il passare dei minuti a trovare continuità nelle iniziative offensive e si spegne progressivamente (60' FRANZONI sv: Non arrivano grandi palloni giocabili dalle sue parti in un secondo tempo arrendevole dei granata)

NJIE 6: Come Savva prova a tenere in corsa il Torino durante la gara. Meno efficace del compagno di reparto, ma comunque sempre nel vivo dell'azione.

ALL. SCURTO 5: Sconfitta pesante per il Torino. A differenza delle ultime gare, i granata sono chiamati a reagire allo svantaggio. Lo fanno bene, salvo però essere poi colpiti nel loro momento migliore. I cambi dalla panchina non riescono a dare nuova linfa ai granata, in una partita comunque compromessa dal punto di vista del risultato. Primo ko della stagione, particolarmente amaro per i granata che sono chiamati a ritrovarsi.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Torino senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Toronews per scoprire tutte le news di giornata sui granata in campionato.