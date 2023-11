Primavera, le pagelle di Lazio-Torino 2-0: Dellavalle e Ruszel provano a reagire

Le pagelle dei giocatori granata al termine della sfida con la Lazio

Irene Nicola Redattore

Il Torino esce sconfitto dal confronto con la Lazio per 2-0. I granata subiscono lo svantaggio con D'Agostini dopo 20' nel momento di maggior controllo, poi non riescono a invertire la rotta della partita e subiscono a un quarto d'ora dalla fine il 2-0 di Gonzalez che chiude i giochi. Di seguito le pagelle dei granata.

BELLOCCI 6: Esordio in Primavera 1 per il portiere granata classe 2006. Sfortunato in entrambi i gol subiti dai granata, nel primo è ingannato da una deviazione mentre nel secondo esce per l'uno contro uno ma non riesce a evitare il 2-0. Si fa vedere in altre occasioni, come a fine primo tempo quando chiude bene la porta a Sana Fernandes.

BIANAYBALCOT 6: Ha tanto campo a destra per avventurarsi, lo sfrutta bene trovando più di un varco. Non altrettanto efficace in ripiegamento, si prende un grosso rischio con Sana Fernandes a fine primo tempo sventato poi da Bellocci (73' MUNTU 5.5: Parte a destra, poi svaria sul fronte opposto nel finale. Non riesce però a entrare nel vivo)

DELLAVALLE 6.5: Costretto agli straordinari da D'Agostini e Sana Fernandes. Il capitano granata non si fa intimorire e giganteggia nel duello fisico senza prendersi rischi. Nella ripresa lo si vede spessissimo nell'ara della Lazio per contribuire alle offensive granata dimostrando ancora una volta grande personalità. Dà la carica ed è l'ultimo a tirare i remi in barca.

RETTORE 5.5: Prende un giallo dopo appena 10', un cartellino particolarmente pesante in una partita con duelli tanto fisici. Nel primo tempo rischia in un paio di occasioni il secondo cartellino e a inizio ripresa Scurto è costretto a sostituirlo per evitare rischi (46' MENDES 5.5: Seconda partita in Primavera per il centrale portoghese. In ritardo in occasione della seconda rete granata, arriva troppo tardi per coprire Bellocci)

ANTOLINI 5.5: Non la miglior prova del terzino granata. Non ha lo stesso campo di Bianay a sinistra, ma trova comunque dei varchi. I suggerimenti sono però troppo imprecisi così come i tentativi di conclusione personale.

DELLA VECCHIA 6: Prestazione ordinata a centrocampo, si muove bene insieme a i compagni di reparto. Può crescere nel contributo alle azioni offensive e anche negli spunti personali (62' FRANZONI 5.5: Entra quando ancora il Toro ha la possibilità di ribaltare l'1-0 ma non riesce a farsi trovare)

RUSZEL 6.5: A centrocampo fa la differenza, come ha abituato, recuperando un'infinità di palloni e spendendo tantissime energie. In mediana è sicuramente l'uomo in più e lo dimostra in più di un'occasione, alimentando fino all'ultimo le speranze di una rimonta granata.

CIAMMAGLICHELLA 6: Nel primo tempo è tra i granata più attivi. Il suo colpo di testa dopo 13' resta l'occasione più nitida della partita del Toro. Un po' in calo nella ripresa, dove riesce meno a fare la differenza.

SAVVA 5.5: Ha la qualità per impensierire la Lazio e lo dimostra quando dà lo strappo. Contro una difesa solida come quella biancoceleste però è troppo lezioso e così le sue iniziative sfumano. Spreca troppo sottoporta per quelle che sono le sue qualità.

NJIE 6: Cerca di sfruttare la sua velocità per aprire varchi in più e creare superiorità in area. Spesso però viene raddoppiato e ha poco spazio di manovra. Nella ripresa prova a farsi vedere, ma Magro è attento e lo mura. (86' LONGONI sv: Pochi minuti a disposizione, ma è l'ingresso più positivo dalla panchina per vivacità e dinamismo)

PADULA 5.5: Tanto lavoro di sponda a sostegno delle offensivo, ma solo un'occasione personale nel secondo tempo a referto. Troppo poco per impensierire una Lazio quasi perfetta (86' GABELLINI sv)

ALL. SCURTO 5.5: La sconfitta con la Lazio è un passo indietro rispetto alle ultime uscite. Lo svantaggio immeritato nel miglior momento dei granata ha condizionato la partita, ma il Toro non è riuscito a reagire. Troppe iniziative individuali che si sono spesso spente prima ancora di accendersi non sono state funzionali a una rimonta cercata con poca convinzione. Anche gli ingressi dalla panchina non sono riusciti a invertire la rotta. Prova sottotono nel complesso.

