Primavera, le pagelle di Pescara-Torino 3-4: funziona il duo Baeten-Rosa

Della Valle salva la banda di Coppitelli regalando un successo nel finale che sembrava quasi insperato

Roberto Ugliono

La Primavera del Torino vince 3-4 contro il Pescara dopo essere stata recuperata da 0-3 a 3-3. Un harakiri evitato grazie al gol nel finale del 2004 Della Valle, eroe di giornata. Molto positive le prestazioni di Rosa e Baeten.

MILAN 5.5: Gioca bene fino all'errore in occasione del 2-3. Uscita avventata e Collazzilli non lo grazia. Doveva fare molto meglio, la sua ingenuità costa caro al Toro.

PAGANI 5.5: Patisce troppo i pescaresi in fase difensiva e in quella di spinta può essere più incisivo. Troppo leggero nell'opposizione a Delle Monache in occasione del gol di Blanuta.

DELLA VALLE 6.5: Si vede che ha bisogno di fare ancora esperienza. Le sue peculiarità però possono renderlo un giocatore importante: lettura e scelte di tempo sono spesso giuste. Altra sua peculiarità? Il gol. Ne ha segnati tanti con le Under, ne trova uno importantissimo alla sua seconda partita in Primavera.

REALI 5.5: Partita altalenante tra interventi importanti e altri evitabili. Decisivo quello nel secondo tempo su Blanuta che salva il Toro dal 4-3.

ANGORI 6.5: I piazzati sono tutti suoi e lui li calcia abbastanza bene. In fase difensiva è affidabile, chiude con certezza e spesso in modo pulito. Nella ripresa, però, si fa saltare in testa da Blanuta. Si riscatta nel finale con il piazzato per la testa di Della Valle, punizione che si era guadagnato lui stesso.

LINDKVIST 5.5: La sua fisicità è importante per la squadra e in fase iniziale la sfrutta anche per avanzare e provare a creare pericoli sulla trequarti. La sua però è ancora una prestazione non al suo livello. (50' MAUGERI 6: Tanta quantità, deve migliorare nella gestione della palla. Lui però entra in un momento delicato della partita e riesce comunque a cavarsela).

SAVINI 6: Solita generosità, solita grinta e solita fame. Sogna l'esordio in prima squadra e col tempo se lo conquisterà. In mezzo intanto è una certezza.

ANTOLINI sv: Costretto a uscire al decimo dopo un colpo in faccia. (10' ZANETTI 6: Era la prima con il Toro, gioca quasi tutta la partita nonostante non fosse preventivato un ingresso così presto. Deve ambientarsi e si vede, così come si vedono le sue qualità: palleggia bene e ha strappi in velocità da giocatore di fantasia. Dà anche una bella palla a Baeten).

GARBETT 5.5: Prova ad accendersi, ma lo fa con intermittenza. Il talento però si vede. È un giocatore che per qualità tecniche e fisicità tornerà molto utile durante il campionato. (67' AMADORI 6: È il suo esordio con il Toro. Si vede poco, ma lotta comunque cercando di dare una mano ai compagni. In futuro ci sarà modo sicuramente per vederlo più in azione).

ROSA 7: Seconda partita in granata e trova anche la prima doppietta. Parte benissimo, facendo a sportellate con tutti e cercando con insistenza il gol. Il primo è da rapace, il secondo da attaccante vero. (67' CACCAVO 6: Dopo i 14 minuti contro il Milan, Coppitelli questa volta gliene concede una trentina. Fa a sportellate con i difensori e prova a creare. Ha bisogno di tempo per crescere).

BAETEN 7: Una delle migliori partite. Si conquista il rigore del vantaggio, serve a Rosa diversi assist. Palla al piede sa puntare la porta, difendere la sfera e servire i compagni. (67' AKHALAIA 6.5: Entra bene in campo. Lotta e fa a sportellate. Nel finale fa passare gli ultimi minuti difendendo bene palla. Può migliorare in area, deve imparare a essere più incisivo).

ALL. COPPITELLI 7: Il suo lavoro man mano si vede sempre di più. La squadra parte benissimo: lascia il pallino al Pescara per colpirlo a campo aperto e funziona. Sulla pressione in avanti i suoi ragazzi sembrano ancora un po' disordinati, ma l'idea di come devono stare in campo è visibile e riconoscibile. La vittoria è importantissima, ma servirà capire come mai i suoi giocatori abbiano staccato la spina in quel modo.