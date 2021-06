Primavera, le pagelle di Torino-Bologna 4-1: Savini infinito, la squadra gira

I 2003 Savini e Di Marco sono i migliori in campo, i due terzini Greco e Todisco sono due armi in più per i granata e Ciammaglichella entra da veterano

Roberto Ugliono

La Primavera del Torino domina contro il Bologna, in una partita che rasenta la perfezione per la squadra di Coppitelli (qui la cronaca del match). A strappare l'occhio sono i giovanissimi Savini e Di Marco, oltre a Ciammaglichella che entra si conquista il rigore del 4-1. Ma tutti i granata giocano un'ottima partita.

SAVA 6: Praticamente disimpegnato tutta la partita. Fa qualche buona uscita, ma per lui il pomeriggio è di assoluta tranquillità.

TODISCO 7: Continua a crescere di partita in partita. Stupenda serpentina in occasione dell'assist a Cancello. Questa volta non commette errori e dalla sua parte Rabbi non fa praticamente nulla.

SPINA 6.5: Bella la sua sfida con Pagliuca. Lo limita bene e di testa sono tutte sue. Nel finale fa vedere anche qualche uscita palla al piede di personalità

CELESIA 7: Alla mezzora del primo tempo il manifesto di chi sia come giocatore: fa una corsa per recuperare una palla sulla trequarti, la conquista e la difende. Gara perfetta, con una piccola sbavatura a cui mette rimedio Savini.

GRECO 7: Spinge a più non posso sulla sinistra e abbina quantità a qualità. Mette in mezzo tanti palloni interessanti. Suo l'angolo per il gol di Karamoko. Serve un assist al compagno anche al secondo tempo dopo una bellissima serpentina. La sua miglior partita da quando è al Toro.

DI MARCO 7.5: Dopo aver rotto il ghiaccio con la Fiorentina, contro il Bologna è un altro giocatore. Lotta su ogni pallone e gioca con qualità. Vede e capisce il gioco, fa spesso la giocata giusta con i tempi giusti (e pensare che è solamente alla seconda in Primavera). Quando verticalizza crea sempre pericoli. Partita impressionante. (80' FOSCHI sv)

SAVINI 8: Potrebbero anche sparargli sulle gambe, ma lui continuerebbe a lottare. Recupera una mole impressionante di palloni e lo fa in ogni modo possibile: intercettazioni, anticipi, tackle e scivolate. L'unico modo per frenarlo è dargli un giallo inventato dopo un recupero perfetto su Rocchi. È uno da Toro, tutto il resto è superfluo.

KARAMOKO 7: Sfiora il 2-0 con un bel piattone, ma la palla sibila alla sinistra del palo. La gara è comunque di sostanza e l'inserimento sull'angolo che regala il 3-1 è il premio alla sua prestazione. Sfiora il gol anche nella ripresa, ma la sua conclusione è centrale. In mezzo al campo è dominante, ma Coppitelli lo toglie solamente per risparmiarlo in vista del turno infrasettimanale contro l'Empoli. (60' CIAMMAGLICHELLA 7: Entra e fa solo cose semplici, fino alla magia. Recupera palla su Arnofoli e con una finta lo manda al bar. Poi il terzino lo stende e lui si guadagna il rigore realizzato da Horvath).

LOVAGLIO 6.5: Sfiora il gol in due occasioni, ma prima prende la traversa da due passi e poi la sua conclusione viene respinta da Prisco. Mette costantemente in difficoltà Montebugnoli e Annan (per dovere di cronaca Mihajlovic l'ha fatto esordire in A). (80' LA MARCA 6.5: Entra benissimo. Grazie a lui il Bologna rimane in 10. Sfiora anche il gol in due occasioni).

CANCELLO 6.5: Il Bologna gli lascia spazio e lui ne approfitta subito. Gol da centravanti puro, poi avrebbe altre due occasioni che non riesce a sfruttare. Anche nella ripresa avrebbe una buona palla da sfruttare a due passi da Prisco, poteva essere un gol fotocopia a quello già segnato contro l'Ascoli, ma questa volta calcia debolmente. (71' CONTINELLA 6: Entra con il giusto spirito. Parte come esterno mancino, poi passa a destra e finisce come mezzala, suo ruolo naturale. Lui ovunque va ci mette lo stesso impegno).

VIANNI 6.5: Si conquista e realizza il rigore del 2-0. Cambia ancora ruolo e da sinistra gioca molto meglio. Pericoloso in avanti, recupera anche un buon numero di palloni in fase difensiva. (80' HORVATH 7: Entra come punta, tocca una sola palla praticamente, quella del rigore calciato con freddezza. È il suo primo gol per il Toro).

ALL. COPPITELLI 8: Ora il Torino gira a meraviglia: miglior prestazione stagionale a conferma di una crescita che era visibile già da alcune partite. La domanda sorge spontanea: ma se ci fosse stato lui sin dall'inizio? Il Toro ora fa il Toro e il merito è soprattutto suo. Azzecca tutte le scelte sia quelle iniziali che quelle a gara in corso. Era una partita da vincere quella contro il Bologna e la sua squadra l'ha dominata, gestendo anche le energie per larghi tratti della ripresa in vista dell'Empoli. Ora il focus deve andare tutto sul raggiungimento di un obiettivo che da oggi è più vicino, in attesa di capire cosa ufficializzerà la Lega Serie A per quanto riguarda la riforma del campionato.