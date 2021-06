Primavera, Torino-Bologna 4-1: i granata lanciano la volata salvezza

I granata giocano una partita di buonissimo livello e stendono pesantamente i felsinei che ora sono a +2

Roberto Ugliono

Con la miglior prestazione stagionale, la Primavera del Torino stende con un sonoro 4-1 il Bologna nello scontro diretto per la salvezza: un successo che permette ai granata di portarsi a due punti dal quartultimo posto dei rossoblù a tre giornate dalla fine. Partita estremamente positiva della squadra di Coppitelli e il risultato non è mai stato in dubbio. Una prestazione arrivata nell'occasione in cui per la prima volta quest'anno un match della Primavera è stato a porte aperte: pochi tifosi sono arrivati a Volpiano, ma si sono fatti sentire e in campo i granata hanno ripagato la loro presenza.

LE SCELTE - Per lo scontro diretto con il Bologna Coppitelli conferma quasi in toto la squadra vista a Firenze una settimana fa. Le novità sono il ritorno da titolare di Lovaglio e Cancello per Continella e La Marca, quest'ultimo non al meglio della condizione. Ma la vera differenza rispetto al passato è la presenza dei tifosi, che sin dall'inizio provano a spingere i granata e la risposta del Torino è immediata, Greco urla ai compagni: "Qui siamo a casa nostra".

LA CRONACA - Tutti gli undici di Coppitelli recepiscono il messaggio e nei primi minuti il Torino gioca con ferocia e decisione, chiudendo il Bologna da subito nella loro sua metà campo. All'undicesimo i granata sfiorano il vantaggio, ma la conclusione di Savini viene deviata ed esce di poco. Passano sette minuti e il Torino concretizza la superiorità dei primi minuti. Todisco sulla destra salta due uomini e mette in mezzo, Cancello stoppa e orienta con il petto, calcia forte con il destro sul primo palo e sorprende Prisco. Il gol dà ancora più spinta ai granata che sfiorano il 2-0 con Karamoko, ma la sua conclusione esce di poco. Da quel momento la gara si fa equilibrata e il Bologna inizia ad attaccare, scoprendosi però ai contropiedi. Proprio da una ripartenza nasce il 2-0. Karamoko punta la porta e allarga per Vianni che si accentra e calcia. La sua conclusione viene deviata dal braccio di Milani. Calcio di rigore comunque dubbio. Sul dischetto si presenta Vianni che segna di potenza. I granata tornano così a segnare dagli 11 metri dopo 3 errori consecutivi. La rete di Vianni apre alla fase più accesa della sfida, perché il Bologna pareggia immediatamente. La difesa granata si fa cogliere impreparata. La palla attraversa l'area di rigore, la rimette in mezzo Rabbi, poi Rocchi la tocca sottomisura anticipando Celesia e Spina. Il Toro però si porta subito sul 3-1. Angolo dalla sinistra, Karamoko sbuca in mezzo all'area sorprendendo tutta la retroguardia felsinea e porta a +2 i granata.

A inizio ripresa la partita riprende sulla falsa riga di come era finita. Le due squadre si affrontano a viso aperto. La prima occasione è per il Bologna con Pagliuca che prova ad accorciare su punizione dal limite, ma la palla sorvola la traversa di poco. Il Toro risponde quasi subito, Di Marco serve Cancello che prova a calciare ma la palla esce di un soffio. Poco dopo è Karamoko a provarci dopo una serpentina di Greco, ma la sua conclusione è facile da parare per Prisco. Il Bologna soffre e tanto, la squadra di Zauri arriva da un momento complicato e si vede. Con il passare dei minuti i granata si abbassano e lasciano fare la partita agli ospiti, che non trovano varchi grazie alla difesa solida e sicura del Torino. Dopo una girandola di cambi, il Bologna rimane in 10. La Marca parte in contropiede e Milani lo stende. Secondo giallo per il difensore felsineo. I granata, quindi, vedono la strada farsi in discesa. Così nasce il gol del 4-1. Dopo un rinvio sbagliato del portiere, Ciammaglichella pressa e recupera palla su Arnofoli, che poi lo stende in area di rigore. Sul dischetto va Horvath. Il suo tiro da un bacio al palo prima di infilarsi in rete e fissa il risultato sul 4-1 Torino, che così si porta a -2 dal Bologna in classifica e manda un chiaro segnale anche alla Lazio.

PRIMAVERA, TORINO-BOLOGNA IL TABELLINO

TORINO-BOLOGNA 4-1

Marcatori: 18' Cancello (T), 36' Vianni (T), 37' Rocchi (B), 40' Karamoko (T), 87' Horvath (T)

TORINO (4-3-3): Sava; Todisco, Spina, Celesia, Greco; Karamoko (60' Ciammaglichella), Savini, Di Marco (80' Foschi); Lovaglio (80' La Marca), Cancello, Vianni (80' Horvath). Allenatore: Coppitelli. A disposizione: Girelli, Aceto, Nagy, Portanova, Foschi, Tesio, Kryeziu, Continella, Horvath, La Marca, Favale, Ciammaglichella.

BOLOGNA (4-3-3): Prisco, Arnofoli,, Milani, Annan, Montebugnoli; Roma (60' Grieco), Farinelli, Ruffo (75' Di Dio), Rocchi, Pagliuca (75' Vergani), Rabbi (. Allenatore: Zauri. A disposizione: Molla, Cavina, Maresca, Pietrelli, Viviani, Motolese, Paananen, Tosi, Cossaler, Grieco, Di Dio, Vergani.

Ammoniti: 16' Todisco (T), 35' Milani (B), 49' Spina (T), 67' Di Marco (T), 74' Savini (T), 84' Milani (B)

Espulso: 84' Milani (B)