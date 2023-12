Primavera, le pagelle di Torino-Cagliari 3-1: Franzoni segna ancora

La pagelle dei ragazzi di Scurto dopo la vittoria contro il Cagliari

Roberto Ugliono Caporedattore settore giovanile

La Primavera del Torino vince in modo convincente contro un Cagliari che è ben messo in campo, ma patisce le scorribande granata. I ragazzi di Scurto dominano e soffrono pochissimo. Prova di maturità e di forza da parte dei granata.

BELLOCCI 7: Nel primo tempo è bravo sia sua Mutandwa da distanza ravvicinata che sulla conclusione da lontano di Carboni. Nel finale accusa un problema fisico e stringe i denti

DELLAVALLE 7: Torna a giocare da terzino visto il forfait dell'ultimo minuto di Bianay. Con il passare dei minuti si vede sempre più in avanti e mette anche palloni interessanti in mezzo. Nella ripresa torna in mezzo alla difesa e domina su tutti i palloni. Segna il rigore del 3-1 che per lui è sinonimo di 5° gol stagionale: mica male per un difensore.

RETTORE 5: Inizio complicato. Al 20' liscia clamorosamente un pallone semplice e lascia la sfera Mutandwa, che viene poi fermato da Bellocci. Poi al 35' affonda troppo il colpo in area di rigore in modo ingenuo e concede il penalty ai rossoblù. (46'BIANAY BALCOT 6: Aveva dato forfait durante il riscaldamento, nella ripresa entra e stringe i denti. Si vede che non è al top, ma gioca una partita ordinata).

MENDES 6.5: Gioca una buonissima partita. Difficilmente dalle sue parti riescono a passare. La sua crescita è un buon segnale per il futuro.

ANTOLINI 6.5: Fa l'assist a Savva, chiude situazioni pericolose e si propone spesso in avanti. Prestazione di personalità la sua.

DALLA VECCHIA 6: Non si sarà notato tantissimo, ma ha fatto un gran lavoro sporco. Fino all'ultimo secondo corre, prova a sporcare palloni e si propone in avanti.

RUSZEL 6.5: Partita di amministrazione davanti alla difesa con il solito lavoro sporco. Nella ripresa è bravo conquistarsi un rigore poi non trasformato da Njie. Era diffidato e quindi salterà la gara contro l'Atalanta.

CIAMMAGLICHELLA 6.5: Tanto lavoro sporco in avvio di gara e pochi palloni giocabili. Intorno alla mezz'ora va vicino al gol di testa, ma non trova la porta per pochi centimetri. Poi nel finale del primo tempo spreca un'ottima occasione per segnare, ma per sua fortuna sulla stessa azione Franzoni sigla il 2-1. In avvio di ripresa si conquista un rigore prezioso. Cerca un gol che non arriva, ma la partita è l'ennesima dimostrazione dell'ottimo momento che sta vivendo.

SAVVA 7: Si divora al 21' il gol del potenziale vantaggio dopo una bella azione personale di Njie. Poi si fa perdonare al 32' quando sblocca la partita. La rete gli dà fiducia e inizia a diventare sempre più incisivo. Nella ripresa dà a Njie la palla per il poker granata, ma Iliev è bravissimo a respingere.

FRANZONI 7: Scurto lo conferma dopo l'ottima doppietta in Coppa Italia. Catena lo tiene bene e fa pesare la differenza di fisico, lui è bravo a cercarsi gli spazi e al 42' trova un altro gol. Bene anche nella ripresa, quando apre ad alcune ripartenze. (74' SILVA 6: Entra e prova a incidere. Non trova la rete, ma fa vedere di avere confidenza con la palla al piede).

NJIE 6.5: Scatenato sulla corsia mancina, spesso sfugge alle marcatura avversarie e crea situazioni interessanti. Nella ripresa Iliev gli dice due volte no: la prima è su una gran conclusione e la seconda su rigore (angolato, ma forse non troppo potente). Esce nervoso dopo un battibecco proprio con il portiere rossoblù. (79' GABELLINI sv)

ALL. SCURTO 7: La squadra gira bene e vince senza troppa apprensione contro un Cagliari sicuramente ben messo in campo. La sensazione è che ora il suo Toro sia tornato simile a quello dell'anno scorso: dominante e anche più divertente. Questa squadra ora può pensare di puntare in alto. A Bergamo, però, dovrà fare a meno di Ruszel.

