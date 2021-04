Primavera, le pagelle di Torino-Empoli 0-4: granata mai in partita

La squadra affonda: non si salva nessuno tra le fila granata

Alberto Giulini

Ottava sconfitta consecutiva per la Primavera del Toro, che affonda 4-0 contro l'Empoli. Granata mai veramente in partita e sempre fermi al penultimo posto, che significherebbe retrocessione.

GIRELLI 5,5: Perde un pallone sanguinoso in uscita, graziato da un fischio dubbio dell’arbitro. Due buoni riflessi evitano un parziale ancor più pesante, ma quattro gol subiti son comunque tanti. Da rivedere i rinvii con i piedi.

PORTANOVA 5,5: In copertura se la cava, non è propriamente un terzino di spinta e la catena di destra ne risente in fase offensiva (dal 46’ Todisco 5: il terzo gol degli ospiti nasce dalle sue parti, non riesce a contenere e il pallone arriva a centro area. Poi rimedia con un intervento che evita il quarto gol).

SPINA 5,5: Prova a metterci una pezza, ma l’Empoli dà l’impressione di essere pericoloso ogni qual volta si presenti nella metà campo granata. E alla fine i quattro gol subiti parlano chiaro.

CELESIA 5,5: Come il suo compagno di reparto, cerca di tappare più buchi possibili, ma i toscani passano comunque quattro volte.

GRECO 5: Da una sciagurata apertura arriva il raddoppio dell’Empoli, errore che non ci si aspetta da un fuoriquota e che taglia le gambe alla squadra. E a differenza delle partite precedenti si vede troppo poco in fase offensiva.

SAVINI 5,5: Grinta e personalità non mancano, nonostante sia un anno più piccolo dei compagni. Ma finisce anche lui per sbagliare qualche pallone di troppo nella confusione generale. (dal 55’ Kryeziu 5,5: entra e fa il compitino, la partita era già virtualmente chiusa).

TESIO 5,5: Prova a far girare il pallone e si prende la responsabilità di verticalizzare e azzardare qualche uscita palla al piede.

CONTINELLA 5,5: Prende l’iniziativa e si inventa un paio di buone giocate, ma predica in mezzo al deserto.

GYIMAH 5: Non riesce mai a sfondare sulla destra e sbaglia parecchi palloni. Coppitelli lo richiama in panchina ancora prima dell’intervallo (dal 32’ Lovaglio 5,5: pochi palloni giocabili, non riesce a sfondare e sfruttare la sua velocità)

VIANNI 5,5: Di cross in mezzo neanche l’ombra, quindi deve fare a sportellate con i centrali dell’Empoli ed allargarsi spesso.

CANCELLO 5: Non trova la posizione, quando Vianni lo cerca non lo trova mai. E Coppitelli lo toglie all’intervallo (dal 46’ La Marca 5,5: entra in un contesto difficile, anche lui si vede poco perché la squadra non riesce a servirlo)

All. COPPITELLI 5: Il Toro non riesce a risollevarsi ed incappa nell'ottava sconfitta consecutiva. Fa quel che può, ma la squadra dà l'impressione di avere troppe lacune per la categoria in cui si trova e le ingenuità sono davvero molte. E in mezzo al campo Horvath e Karamoko non sono due assenze qualsiasi. Prova con la costruzione dal basso, ma di palle gol il Toro non riesce a costruirne. Un passo indietro rispetto alla gara contro l'Atalanta.