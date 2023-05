Primavera, le pagelle di Torino-Empoli 3-2: Anton cuore di capitano

DEMBELE 6.5: Sente la partita e prova a incidere sulla destra spingendo da subito. Non arresta la sua corsa nemmeno nel secondo tempo, quando viene premiato timbrando l'assist per il gol del 2-1.

DELLAVALLE 7: Il duello con Seck è impegnativo, ma lo gestisce con maturità. Prende per mano la difesa granata e alza l'asticella in una partita complessa. Provvidenziale il salvataggio sulla linea nel primo tempo, encomiabile lo spirito con cui nel finale è il primo a suonare la carica.

ANTON 10: Prova a mettere ordine in una gara confusionaria e lo fa nel consolidato duo con Dellavalle. La sua partita cambia però a 20' dalla fine quando si fa male e inizia a zoppicare vistosamente. Per non lasciare i compagni in dieci resta in campo, piazzandosi in attacco e stringendo i denti nonostante l'evidente fatica. E alla fine la scelta del capitano paga, perché arriva la ciliegina sulla torta, ovvero l'assist per il 3-2.

ANTOLINI 6: Primo tempo in salita, come del resto per tutta la squadra e trova poco spazio per affondare. Nel finale cresce e contribuisce all'offensiva del tutto per tutto.

RUIZ 6: In avvio non riesce ad essere continuo e sono tanti i palloni persi. Prova allora a riscattarsi con la specialità dei piazzati e con un paio di conclusioni da fuori. Cresce con il passare dei minuti (76' VAIARELLI 7: Scurto lo mette in campo quando bisogna spremere le ultime energie e Vaiarelli risponde presente. Gioca venti minuti con personalità, dando linfa nuova ai granata)

RUSZEL 6.5: Nella confusione generale del primo tempo dà sostanza ed è autore di più di un recupero. Spende tanto e lascia il campo, ma resta uno dei più positivi della prima frazione. (45' ANSAH 8: Contro l'Empoli chiude un cerchio. Era stato il primo marcatore della regular season granata ed è decisivo anche nell'ultima gara. Sa stare al posto giusto al momento giusto e si regala la doppietta più importante della stagione del Toro)

NJIE 6: Ha la prima occasione della partita, una conclusione terminata di poco fuori. Poi è altalenante nella finalizzazione delle offensive del Torino, ma è comunque sempre generoso nella prestazione e nella corsa.

SILVA 6: Il brasiliano torna titolare e si piazza sulla trequarti. Si fa subito vedere con un ottimo suggerimento per Njie e poi con un'imbucata che lancia Weidmann. Cerca la verticalizzazione con costanza (56' CIAMMAGLICHELLA 7: Entra nella fase più delicata del match e non delude le aspettative. Spinge i granata in avanti, facendo guadagnare metri importanti al Torino che si riversa in attacco. Nel finale è tra i più attivi)

WEIDMANN 6.5: Tra i più attivi dei granata e il più vicino al gol nel primo tempo con due tiri dal limite insidiosi. Spesso il Toro riparte spesso dalle sue giocate e due giocatori dell'Empoli prendono il giallo nel tentativo di bloccare il francese (45' BARZAGO 6.5: Partita di sacrificio giocata con intelligenza. Nel finale, dopo l'infortunio di Anton, è costretto a scalare in difesa per sostituire il capitano e fa buona guardia in un ruolo non suo)

CACCAVO 6: Gioca una mezzora generosa, come ha abituato a fare. Nel primo tempo, nonostante le difficoltà dei granata, si mette a disposizione e prova a far salire quando può la squadra (56' CORONA 7: Forza fisica e fiuto del gol a disposizione di Scurto. In area è pericoloso in più di un'occasione nel finale e nella mischia alla fine viene fuori lui per pareggiare i conti)

ALL.SCURTO 8: Nella rimonta del Torino Primavera c'è molto di quanto visto in tutta la stagione sotto la guida di Scurto. Intanto un gruppo compatto, tra chi è partito dal 1' e chi invece è subentrato, capace di unirsi nei momenti di maggior difficoltà. E poi un gruppo che difficilmente si arrende. Nel finale, ancora una volta, i granata tirano fuori il meglio e sono bravi a non arrendersi a un pesante 0-2 del primo tempo. Il 3-2 allo scadere, ma soprattutto il secondo posto testimoniano la bontà del lavoro fatto in tutta la stagione. Ora ci sarà la semifinale scudetto per continuare a sognare.