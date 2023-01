Primavera, le pagelle di Torino-Genoa 2-4: Jurgens e Ansah illudono i granata

Le pagelle dei ragazzi scesi in campo a Vercelli per la gara valida per i quarti di Coppa Italia contro il Genoa

Irene Nicola

La Primavera granata esce dalla Coppa Italia Primavera facendosi rimontare dal doppio vantaggio e concedendo la ripresa al Genoa, che strappa il pass della semifinale. Di seguito le pagelle dei granata, dopo la gara di Vercelli terminata sul punteggio di 2-4 (QUI il commento).

PASSADOR 5.5: Sostanzialmente inoperoso nel primo tempo, nella ripresa invece la partita lo chiama in causa in più occasioni. Il secondo gol è quello che lo trova meno reattivo.

DEMBELE 6: Rientra tra le fila della Primavera e si dimostra tra i più propositivi. Sfiora la rete nella ripresa prima del crollo generale.

ANTON 6: Prova attenta nel primo tempo, nella ripresa fa i conti con l'affanno in cui versa la squadra dopo la rimonta granata. Prova a metterci una pezza quando può.

DELLAVALLE 6: Come il compagno di reparto è chiamato agli straordinari nella ripresa, resta ordinato e prova a farsi vedere sui piazzati.

OPOKU 5: Nel primo tempo si dedica alla fase offensiva più che a quella difensiva, in cui mostra qualche lacuna specie nel duello con Ambrosini. Nella ripresa va anche lui in tilt, macchiando la prestazione concedendo un rigore ingenuo e il colpo del ko definitivo al Grifone.

WEIDMANN 6: Alterna sprazzi di vivacità a momenti in cui è meno nel vivo delle azioni. Complessivamente non una prestazione negativa, ma serve più continuità.

RUSZEL 6.5: Prezioso contributo a supporto nella fase difensiva nel primo tempo, a centrocampo si dimostra un osso duro con cui fare i conti. Lotta fino a quando è in campo.(81' CIAMMAGLICHELLA sv)

RUIZ 6: Ispira la rete del vantaggio granata con un lancio lungo che pesca l'inserimento di Jurgens (76' SILVA 5.5: Entra in un momento non semplice quando la squadra è disunita)

DELL'AQUILA 5.5: Nel primo tempo lo si vede a sprazzi, nella ripresa non riesce a incidere come vorrebbe e si spegne con il passare dei minuti.

ANSAH 6: Non lo si vede con continuità in area, ma ha il merito di farsi trovare al momento giusto per il tap-in del momentaneo 2-0 (76' NJIE 6: Tra i pochi a continuare a spingere nel finale).

JURGENS 6.5: Il migliore dei suoi. Nono gol in stagione per l'attaccante granata, che si dimostra uno degli uomini più affidabili di Scurto. Suo anche l'assist per la rete del 2-0 di Ansah.

ALL. SCURTO 5.5: Dopo la sconfitta contro l'Udinese arriva anche quella in Coppa Italia. L'eliminazione è una doccia fredda per i granata, padroni del gioco nel primo tempo e poi calati vistosamente nella ripresa. Prova a invertire la rotta dalla panchina, questa volta non gli riesce. Un obiettivo dichiarato sfuma così sul più bello, servirà voltare pagina.