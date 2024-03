Primavera, le pagelle di Torino-Genoa 4-3: i guantoni di Abati sulla vittoria

I voti dei ragazzi di Scurto dopo il successo contro il Genoa

Roberto Ugliono Caporedattore settore giovanile 16 marzo 2024 (modifica il 16 marzo 2024 | 15:00)

La Primavera del Torino, come nella gara d'andata, vince 4-3 con il Genoa in una partita folle. I granata soffrono a centrocampo, ma in avanti fanno vedere cose interessanti con Njie in forma e Gabellini che ha ritrovato il gol.

ABATI 7: Nel primo tempo salva a più riprese i granata con ottimi interventi. A inizio ripresa si supera su Ekhator. Se il Toro ha vinto gran parte del merito va a lui.

MARCHIORO 6.5: Ottima gara per temperamento e voglia. Difficilmente viene saltato e quando perde palla si danna per recuperarla. Con questo spirito può diventare ancora più importante.

MENDES 6: Non parte bene la sua gara, perché pronti via e si perde l'inserimento di Arboscello da cui nasce il vantaggio del Genoa. Poi cresce e si lascia alle spalle l'errore iniziale.

DELLAVALLE 6.5: Parte bene con la solita autorità, poi nel primo tempo inizia a inanellare una serie di errori di imprecisione. Poi col tempo si riscatta e torna dominante. La difesa soffre il buco a centrocampo, ma quando la squadra si sistema dietro torna anche la solidità. Decide lui la partita su rigore, calciandolo perfettamente.

MUNTU 6.5: Salva il Toro con alcune chiusure decisive, poi nel finale di primo tempo va a un passo dal gol, ma spara alto di testa. Poi nella ripresa è bravo a dare a Gabellini il gol del 3-2. Nel finale con una bella serpentina dà un'altra palla interessante alla punta ex Cesena.

SILVA 7: Gol assist e in 18 minuti: la posizione da esterno offensivo la interpreta benissimo e il Genoa lo patisce. Col tempo però si stanca e diventa meno incisivo sparendo un po' dalla partita. (78' LONGONI 6.5: Entra e si guadagna il rigore del 4-3, poi orchestra una bellissima ripartenza. Ottimo ingresso in campo per lui).

MULLEN 5.5: Esordio da titolare per l'irlandese. Parte un po' timido, ma con il tempo cresce. Si vede che ha bisogno di tempo per essere al 100% negli schemi della squadra. A centrocampo però c'è spesso un buco. Esordio complesso insomma, ma c'è margine per crescere.

DALLA VECCHIA 5.5: In mezzo il Toro balla soprattutto la ripresa. Lui fatica a leggere i movimenti senza palla dei genoani e così la squadra soffre. Nel secondo tempo spreca un'ottima occasione per portare la gara sul 4-2. (66' PERCIUN 6: Fa vedere cose interessanti. Lotta e prova a dare una mano alla squadra).

CIAMMAGLICHELLA 6.5: Segna il gol del pari, l'ennesimo della stagione su inserimento. (66' RUSZEL 6.5: Entra in campo e i granata in mezzo ne guadagnano in solidità. Chiude una serie di situazioni complicate e dà una mano in impostazione).

GABELLINI 7: Il suo pressing costante mette in difficoltà la difesa del Genoa e Calvani. Nella ripresa su cross di Muntu prima trova il miracolo dell'estremo difensore del Grifone, poi segna sul tap-in. Dopo cerca la rete in rovesciata, ma finisce ampiamente fuori. (78' FRANZONI sv).

NJIE 7: È in un ottimo stato di forma. Il Genoa fatica a tenerlo e lui si diverte. Funambolico, sfugge sempre alle marcature con numeri di alto livello. Esce molto presto dopo aver avuto qualche problema fisico e una vistosa fasciatura alla coscia sinistra. (56' DELL'AQUILA 6: Il Genoa prova a chiuderlo e fatica. Nel finale è bravissimo in contropiede con una serpentina, ma poi calcia debolmente. All'ultimo secondo dopo una bellissima azione personale spreca malamente. Sembra però tornato ad avere la confidenza di un tempo).

ALL. SCURTO 7: Torna senza diversi titolari: Bianay e Savva in prima squadra, Antolini ai box come Padula. A centrocampo deve reinventare un po' la mediana e l'esperimento non è riuscito particolarmente. L'assenza di Ruszel si è sentita, infatti quando l'americano è entrato in campo la squadra è cambiata. Ciò che conta ora sono i 3 punti e alcune buone notizie: Njie è in forma (sperando non abbia avuto problemi gravi) e Dell'Aquila sta ritrovando confindenza.

