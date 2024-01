Primavera, le pagelle di Torino-Juventus 2-0: Franzoni decide il derby!

La doppietta di Franzoni regala il derby al Toro. I voti dei ragazzi di Scurto

Roberto Ugliono Caporedattore settore giovanile

La Primavera del Torino vince il derby della Mole contro la Juventus. I ragazzi di Scurto portano a casa 3 punti dopo una partita complicata, in cui i bianconeri hanno tenuto bene il campo e lasciato pochi spazi ai granata. Su tutti spicca ovviamente Franzoni, che con la sua doppietta ha deciso il derby.

ABATI 7: Gioca praticamente una partita da spettatore non pagante, poi nel finale salva su Pugno con un miracolo.

BIANAY BALCOT 6: In avvio di gara soffre Florea, poi man mano gli prende le misure e inizia a farsi vedere anche in avanti. In attacco però fatica a mettersi in mostra, perché la Juve spesso lo chiude bene raddoppiandolo. (86' MARCHIORO sv)

DELLAVALLE 7: Domina per tutto il primo tempo Pugno, che non riesce mai a toccare la palla. Imposta con leadership. La Juventus non passa mai dalle sue parti. Ennesima partita super del capitano del Toro.

MENDES 7: Puntuale, preciso negli interventi. Ottima gara del portoghese. Mette il suo zampino nel gol del vantaggio granata, forse Franzoni gli ha scippato il gol, ma poco conta. La sua rimane un'ottima partita.

MUNTU 6.5: Comincia bene, ma la differenza fisica si nota. Lui comunque lotta con ogni mezzo possibile per sopperirne. Ha tanta voglia di mettersi in mostra. Il suo spirito è lodevole.

SILVA 6: A inizio partita fatica a tenere fisicamente gli avversari, che lo chiudono bene. Con il passare dei minuti inizia a trovare i giusti spazi. Esce con qualche problema fisico. (71' DALLA VECCHIA 6: Entra, mette ordine e la gamba quando c'è bisogno. Era difficile entrare in un derby così equilibrato, lui l'ha fatto bene).

RUSZEL 6.5: Solito filtro davanti alla difesa. Al 28' mette su punizione un bel pallone per Njie, che di testa non trova la porta. Nella ripresa, quando si aprono gli spazi, si sacrifica tantissimo tornando indietro a dare una mano e a rincorrere gli avversari.

CIAMMAGLICHELLA 6.5: La Juve fatica a tenerlo, lui è bravo a muoversi dove ci sono gli spazi. Nel finale di primo tempo va anche vicino al gol, ma non trova la porta per pochi centimetri. Arrembante per tutta la gara, ha dimostrato fino all'ultimo secondo di voler vincere il derby.

SAVVA 6: Al 18' ha la possibilità di portare in vantaggio il Toro, ma prima è bravissimo Fuscaldo a respingere e poi sul tapin non trova lo specchio da due passi. Impegna più volte la Juve, ma non trova spazi per riuscire ad andare via perché sempre raddoppiato. (86' LONGONI sv)

NJIE 6: Inizia bene la partita sfuggendo spesso sulla corsia mancina a Savio che fatica a tenerlo in velocità. Al 28' stacca bene di testa sovrastando tutti, ma mandando fuori. I suoi sprint causano spesso problemi ai bianconeri. Bravo nel finale a tornare spesso indietro sacrificandosi.

GABELLINI 6: Gioca tanto spalle alla porta e fa qualche sponda molto interessante. Non ha palloni buon per provare a pungere la Juventus. Lui lavora tanto per la squadra. (63' FRANZONI 8: Entra e fa doppietta. Entrambi di rapina. È l'uomo del derby. Giusta la mossa di Scurto di inserire lui. Si conferma in un gran periodo, iniziando l'anno nuovo come era finito quello vecchio: segnando).

ALL.SCURTO 7: Era una partita complessa, perché la Juventus di Montero era organizzata e ben messa in campo. I suoi ragazzi hanno amministrato e gestito bene la gara, senza aver fretta e cercando di accelerare quando si aprivano gli spazi. La mossa Franzoni si rivela decisiva. A lui il merito di aver vinto il secondo derby della sua gestione. Ora il Toro è quarto a -1 dal secondo posto. Sognare è lecito.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Torino senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Toronews per scoprire tutte le news di giornata sui granata in campionato.