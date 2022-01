Primavera, le pagelle di Torino-Juventus 3-4: esordio macchiato per N’Guessan

Il Torino assapora per sessanta minuti il possibile successo nel derby, dopo aver rimontato l’iniziale vantaggio della Juventus. Alla fine di un match pirotecnico (QUI PER LEGGERE LA CRONACA) però la rimonta decisiva è bianconera e i tre...

Roberto Ugliono

Il Torino assapora per sessanta minuti il possibile successo nel derby, dopo aver rimontato l'iniziale vantaggio della Juventus. Alla fine di un match pirotecnico (QUI PER LEGGERE LA CRONACA) però la rimonta decisiva è bianconera e i tre punti vanno alla squadra di Bonatti. Ecco le pagelle dei protagonisti granata del primo derby di stagione.

MILAN 5.5: Parte male nel derby, Iling lo sorprende dalla distanza. Per il resto della partita non è quasi mai impegnato

DELLAVALLE 5.5: Pericoloso subito su punizione, prova anche a spingere con coraggio, ma non riesce a portare a situazioni pericolose. Un piccolo passo avanti c'è, sta crescendo come terzino.

N'GUESSAN 5: Con Anton indisponibile, Coppitelli lo lancia subito dal primo minuto. Il suo approccio è molto buono tra anticipi e intercettazioni leggendo bene la manovra bianconera. La macchia sulla sua partita arriva nel finale, quando il Toro deve mantenere i nervi saldi per provare la rimonta e lui reagisce alle provocazioni juventine.

REALI 5.5: Parte contratto, forse deve ancora trovare l'intesa giusta con N'Guessan. Con i minuti cresce e vince sempre più il duello con Cerri. In fase di impostazione qualche errorino lo commette ed è sicuramente un aspetto su cui lavorare.

ANGORI 5.5: I suoi piazzati come nel 2021 sono una delizia. La Juve li patisce e il Toro spesso riesce a rendersi pericoloso. La sua è una buonissima partita fino alla metà del secondo tempo quando come la squadra cala. In occasione del 4-2 Juve si perde Bonetti.

GARBETT 6: Buona la sua partita, per quantità, qualità e quantità. Uno dei pochi a non staccare il cervello. Il neozelandese poteva solamente fare meglio in fase realizzativa.

SAVINI 6: Ordinato e pulito, come play davanti alla difesa sta crescendo visibilmente dal punto di vista tecnico. (79' POLENGHI: sv)

DI MARCO 6.5: Gioca una bellissima partita, forse la migliore dell'anno. Recupera un'infinità di palloni, gioca con qualità. Ciò che va sottolineato di lui è lo spirito. Deciso, cattivo (sportivamente parlando). Come Baeten esce con qualche problema fisico. (70' CIAMMAGLICHELLA 6: Entra e subito si fa male alla spalla, resiste e prova a lottare in mezzo al campo).

LA MARCA 6: Dopo un approccio alla partita molto timido, si accende con il passare dei minuti tra dribbling, sombreri e qualche buona conclusione. Tra queste quella che ha portato al rigore realizzato da Baeten. (79' CACCAVO sv: Entra con il giusto piglio).

BAETEN 7: Inizia il 2022 nel migliore dei modi, con un gol e con uno smalto che sembra essere stato ritrovato in pieno. Svaria molto su tutto il fronte offensivo. Esce per un problema alla coscia destra (67' ROSA 5.5: Si vede poco in campo. Prova a lottare, ma ha pochissime occasioni per incidere).

STENIO ZANETTI 6: Con il passare dei minuti si accende sempre di più e la Juventus lo patisce eccome. Dai suoi strappi nascono spesso occasioni per il Torino. Nella ripresa però viene servito sempre di meno, fino a quando nel finale riesce ad accendersi e a regalare un po' di speranza ai granata, anche se il suo gol è viziato da fallo di mano.

ALL. COPPITELLI 6: È praticamente obbligato a fare i miracoli tra giocatori out e altri che si infortunano a gara in corso. Il suo è un bel Toro per la maggior parte della partita, tranne 11 minuti in cui la Juventus trova la contro rimonta. È un peccato perché la sua squadra avrebbe meritato di più. Il segnale però è arrivato, questo è un Torio che può provare a lottare per posizioni importanti. La qualità nel gioco c'è.

