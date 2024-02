Primavera, le pagelle di Torino-Lazio 1-0: Longoni regala tre punti pesanti

Le pagelle dei granata dopo la sfida contro i biancocelesti

Roberto Ugliono Caporedattore settore giovanile

La Primavera del Toro vince 1-0 contro la Lazio una gara molto combattuta e decisa nel finale dal gol di Longoni. Una prova di forza per i ragazzi di Scurto, che sanno soffrire ed essere propositivi. Insomma una prestazione completa da parte dei granata, che ritrovano il successo dopo lo stop di Sassuolo.

ABATI 6.5: Rischia con due uscite ma in entrambe le occasioni se la cava. Nel finale di partita con due ottimi interventi tiene la porta inviolata.

BIANAYBALCOT 6: Quasi un tuttocampista. Copre con attenzione, si propone in mezzo e prova a galoppare palla al piede. Esce per un problema fisico. (48' MARCHIORO 6: Non era una partita semplice in cui entrare a freddo, lui lo fa abbastanza bene. In avanti si propone e prova a fare la differenza, ma viene spesso contenuto bene dalla difesa biancoceleste).

MENDES 6: Quando puntato da Cuzzarella lo patisce un po', però se la cava bene anche grazie al lavoro di squadra. Poi con il passare dei minuti prende le misure e guida in scioltezza.

DELLAVALLE 6.5: Lavora spesso sulle seconde palle sfruttando la sua esperienza che lo porta a leggere bene le situazioni. Nel finale con un ottimo intervento ferma una ripartenza pericolosa della Lazio. Ennesima ottima partita, il prossimo anno lo vedremo protagonista tra i professionisti.

MUNTU 6.5: Sorprende sempre il suo carisma e la sua fame che lo portano a sopperire i limiti fisici, a maggior ragione contro questa Lazio molto forte. Nella ripresa protagonista con due sgroppate che però non portano al gol.

SILVA 6: Gli spunti migliori sono nella metà campo offensiva, davanti alla difesa patisce un po' nel primo tempo e spesso Abati lo guida. Nella ripresa prende bene le misure e cresce a vista d'occhio. Crea superiorità quando può avanzare palla al piede.

DALLA VECCHIA 5.5: Si sacrifica tanto e aiuta nel pressing in avanti. Nel finale di primo tempo spreca una buona ripartenza. Cala nella ripresa. La voglia, però, e la grinta non mancano mai.

CIAMMAGLICHELLA 6.5: Torna titolare dopo la panchina di Sassuolo e Scurto lo mette sotto punta nel 4-2-3-1. Non molla mai e guarda un po' proprio grazie al suo spirito e alle sue accelerazioni nascono due gol: quello poi annullato nel primo tempo quando si era fiondato su una palla ormai persa servendo al centro Dell'Aquila (secondo il guardalinee non era riuscito a tenere la sfera in campo) e poi decisivo nel gol del vantaggio quando recupera palla in area di rigore.

LONGONI 7: Parte in sordina, poi con il passare dei minuti inizia a trovare gli spazi dove inserirsi. In avvio di ripresa sfiora un grandissimo gol, ma solamente una grande parata di Magro gli dice di no. Lui non demorde e nel finale calcia bene dal limite regalando i tre punti al Toro.

GABELLINI 5.5: Fa fatica a lavorare spalle alla porta. Fa però tanto lavoro sporco. Si nota comunque poco.

DELL'AQUILA 5.5: Scurto lo posiziona a sinistra, preferendo Longoni a destra. Patisce il nuovo ruolo e non impressiona. Nel finale, prima di appoggiare il pallone a Longoni, regala una palla alla Lazio che poteva far terminare diversamente la partita. Ha comunque ancora bisogno di tempo per recuperare al meglio dal lunghissimo stop. (87' PERCIUN SV).

ALL. SCURTO 6.5: Vincere così è importante. Il Toro fa bene in tutte le fasi: copre con attenzione ed è sempre propositivo in avanti. Le paure legate alla sconfitta contro il Sassuolo potevano ancora rimanere nella testa dei suoi ragazzi, che invece hanno fatto un'ottima partita. Così il suo Toro stacca in classifica proprio la Lazio e può continuare la sua corsa per il secondo posto.

