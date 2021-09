Primavera, le pagelle di Torino-Milan 1-0: Garbett-Rosa-Baeten, c’è potenziale

I voti ai protagonisti granata della sfida di Biella contro i rossoneri valida per la seconda giornata di campionato

MILAN 6: non preciso in un'uscita un po' avventata nel primo tempo, ma poi effettua un paio di buone parate.

PAGANI 5.5: il confronto diretto con Kerkez lo vede andare in difficoltà, anche se mette in mostra una buona capacità di cross.

DELLAVALLE 6.5: Coppitelli punta sul giovane 2004, lui non tradisce la fiducia: all'esordio da titolare in Primavera sforna una prova autorevole. Giocatore di prospettiva.

LINDKVIST 5.5: derby personale per l'ex Inter che però non mette in mostra appieno le sue qualità, deve ancora integrarsi al meglio in questo gruppo. (53' ANTOLINI 6: il 2004 pescato dal Chievo fa capire di aver le qualità per stare in questo gruppo)