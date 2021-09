Primavera, Torino-Milan 1-0: Di Marco illumina, prima vittoria per Coppitelli

Dopo la sconfitta contro la Roma, i granata ottengono i primi tre punti sul campo di Biella battendo i rossoneri, in dieci nel finale

PRIMO TEMPO - Il Toro carbura e concretizza una grande giocata di Di Marco, il Milan spreca. Nella prima frazione di gara i granata si mostrano più compatti. Dall'altra parte però c'è un Milan aggressivo che pressa alto, costringendo Savini a ingaggiare un duello con Kerkez, e si rende subito pericoloso. Fino al 20' le conclusioni sono quasi tutte rossonere. Al 5' Rossi si accende e fa tremare il Toro: prima viene anticipato dal recupero di Dellavalle, subito dopo manca di pochissimo l'appoggio da distanza ravvicinata sul cross di Kerkez. Sul fronte granata, a rendersi pericoloso è Garbett. Il neozelandese è spesso cercato dai lanci lunghi di Dellavalle e quando si mette in proprio, all'8', conclude a fil di palo dal limite dell'area. Al quarto d'ora il momento di maggiore difficoltà della squadra di Coppitelli, che rischia due volte lo svantaggio, prima con Capone che sbaglia da due passi, poi con Bosisio che colpisce male un rigore in movimento, non approfittando della confusione creata da un'incertezza di Milan. Nella difesa granata Angori si dimostra coriaceo ed è proprio lui al 34' ad andare sul punto di battuta del corner guadagnato da Baeten. L'occasione rischia però di essere una condanna, quando sul contropiede lampo del Milan, Rossi si rende ancora pericoloso. Il Torino però non si fa intimidire e torna subito all'attacco. 60'' dopo, al 35', arriva l'1-o granata con un grande Tommaso Di Marco che dribbla Bosisio in area con una veronica e poi conclude freddo con il mancino battendo Pseftis. Un gol liberatorio per i granata, che corrono tutti ad abbracciare il numero 8, e poi trovano fiducia sia nella manovra che nella finalizzazione.

SECONDO TEMPO - Il Milan parte a pieno regime per cercare di recuperare lo svantaggio, rendendosi pericoloso con Kerkez, chiuso però da Milan. Il Toro torna in campo con la fiducia ottenuta nel finale del primo tempo e prende metri. Al 53' Coppitelli fa il suo primo cambio: fuori Lindkvist, dentro Antolini. Al 58' Robotti atterra Savini, la punizione però viene sparata altissima da Garbett, che dai 30 metri aveva cercato direttamente la porta. Subito dopo il Torino rischia sul calcio d'angolo concesso ai rossoneri: Robotti di testa va vicinissimo al palo alla sinistra di Milan. Poi però, si ribaltano i fronti. Akhalaia, subentrato a Baeten, si mette subito in mostra e arriva all'uno contro uno con Pseftis, andando a sbattere sul portiere rossonero; sulla ribattuta Rosa spara alto. I due brividi fanno arretrare il Milan, che diventa confusionario nella costruzione e si trova poi a far conto con una tegola. Al 73' infatti Robotti riceve il secondo giallo in un contrasto con i granata e lascia il Milan in 10. Per l'ultimo quarto d'ora dentro nel Toro anche Caccavo e Maugeri. Il gruppo di Coppitelli non rinuncia all'offensiva, stimolata da Akhalaia, ma è attento anche dietro per evitare la beffa. Il finale è frenetico e confusionario, ma il Toro regge l'urto e conquista la prima vittoria in campionato.