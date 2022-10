Primavera, le pagelle di Torino-Milan 2-0: buon esordio di Pertinhes

Weidmann si sblocca e trova la prima rete del campionato, Jurgens sbaglia il rigore del potenziale 3-0 ma non pesa

Roberto Ugliono

La Primavera del Torino si aggiudica il primo set contro il Milan in attesa della sfida tra i grandi di stasera. I granata giocano un'ottima partita in entrambe le fasi e questa è la notizia migliore. Nessun insufficiente e questa è la dimostrazione di quanto bene ha fatto la squadra. Note positive da Silva Pertinhes che gioca un buonissimo esordio e da Weidmann che trova la prima rete in granata.

PASSADOR 6: Il Milan chiama poche volte e quando lo fa Passador risponde sempre presente. Il portiere granata rimane concentrato fino alla fine, quando anticipa Lazetic di testa evitando pericoli ben peggiori.

DEMBELE 7: Sgasa continuamente. Probabilmente gli avessero chiesto di giocare 180 minuti con questa intensità lo avrebbe fatto lo stesso. Quando arriva sul fondo ogni tanto si complica la vita, ma ne esce spesso a testa alta.

N'GUESSAN 7: Partita al limite del monumentale. Ferma tutto quello che gli passa davanti, si spinge in avanti e si conquista un rigore. Difensore moderno dotato di tecnica e capacità difensive.

DELLAVALLE 6.5: Ottima anche la sua gara. Come sempre è preciso e pulito, attento e concentrato. Con N'Guessan sta formando una coppia davvero importante per il Toro.

ANTOLINI 6.5: Inutile girarci intorno, Scurto l'ha messo nel suo ruolo e ora lui può togliersi le sue soddisfazioni. Ha gamba e voglia, così diventerà man mano sempre più importante per il Toro.

SILVA 6.5: Attendeva questo esordio da quasi un anno e vien da dire che l'attesa ne è valsa la pensa. Gioca bene dando qualità a tutta la squadra. Sarà un acquisto in più per le prossime partite. (64' CIAMMAGLICHELLA 6: La speranza è che le difficoltà siano alle spalle. Dopo gli stop può tornare con continuità in campo. Scurto lo lancia a gara in corsa per dare solidità e qualità, lui mette entrambe le cose. Bene così).

RUSZEL 6: Ordinato e preciso come sempre, davanti alla difesa è una garanzia.

GINEITIS 6: Cerca spesso di lanciarsi in avanti per trovare gol o assist, senza fortuna. La sua però è la solita prestazione positiva. Da quando ha ritrovato lo smalto migliore è una certezza.

WEIDMANN 6.5: Trova finalmente il suo primo gol in granata e la speranza è che possa essere un nuovo inizio per lui. Qualche incertezza c'è, ma oggi è più che perdonato.

DELL'AQUILA 7: Gol, traversa presa e qualità al servizio della squadra. La sua presenza in campo si nota sempre.

JURGENS 6: Solita buona partita, dà qualità e dinamismo in avanti. Tornerà a casa con il rimpianto di non aver segnato il rigore del potenziale 3-0, ma alla fine non pesa. (82' NJIE sv)

ALL. SCURTO 7: Lancia Silva Pertinhes dal primo minuto e si vedono i risultati. Il Toro ha più qualità nel palleggio e in avanti ha più dinamismo. Mancavano i gol in campionato, le prestazioni no. Oggi ci sono stati entrambi. Il suo Toro ora deve trovare continuità nei risultati per riportarsi in cima. Vedendo prestazioni come quella di oggi vien da sé che i granata possono assolutamente essere protagonisti di questo campionato.