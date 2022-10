Primavera, le pagelle di Torino-Napoli 1-1: Dellavalle e Nguessan giganteggiano

I due difensori centrali sono i migliori tra i granata, entrambi sono stati insuperabili

Redazione Toro News

Il Torino Primavera si ferma sull'1-1 contro il Napoli. I granata sbagliano il rigore del possibile vantaggio, poi si riscattando con Dell'Aquila. Acampi però trova la zampata del pari. Di seguito le pagelle dei granata dopo la gara contro i partenopei.

PASSADOR 6.5: Tiene a galla i suoi nel primo tempo con diverse parate. Si ripete anche nella ripresa. Nulla può sulla conclusione di Acampa, è coperto e vede la sfera solamente all'ultimo. Nel finale è ancora una volta decisivo sul colpo di testa di Gioielli.

DEMBELE 5.5: Meno incisivo del solito. Sale sempre, ma viene servito poco. A volte pare troppo frettoloso.

N'GUESSAN 7: Gara molto importante. Difensivamente è un muro, quando può si sgancia anche in avanti per creare superiorità numerica. Va comunque sottolineato il grande lavoro in chiusura.

DELLAVALLE 7: Raramente viene sorpreso. Ottima partita per lui. Difende con ordine e riesce a impostare anche bene.

ANTOLINI 6: Partita ordinata. Si propone in avanti e quando può scatena la sua velocità. Meglio nel primo tempo a livello offensivo, ma nel secondo gestisce bene la situazioni difensive.

GINEITIS 6: Si vede che sta sempre meglio fisicamente. Ruba palloni sulla trequarti offensiva, si inserisce: è dinamico.

RUSZEL 6: Solita presenza davanti alla difesa tra fase di non possesso e di impostazione. (62' ANTON 5.5: Viene ammonito al primo intervento, scelta incomprensibile. Il secondo c'è tutto).

WEIDMANN 5.5: La voglia di incidere non manca mai, però commette ancora troppi piccoli errori tecnici.

DELL'AQUILA 6.5: Il Napoli lo raddoppia e lo triplica, lui ha pochi spazi per fare la differenza. Quando può partire palla al piede però fa sempre la differenza, come al 67' quando si fa tutta la metà campo in contropiede e si conquista il calcio di rigore, che però viene parato da Boffelli. Poco dopo si riscatta mandando sotto all'incrocio. (89' SAVVA sv)

CACCAVO 6: Sfida Hysaj e Obaretin nel corpo a corpo proteggendo palla e cercando sponde. A inizio primo tempo sfiora il gol senza trovare la porta. (62' ANSAH 5.5: Si vede poco, non riesce neanche a sfruttare le sue doti atletiche).

JURGENS 6: Nel primo tempo sfiora il gol con una magia, ma Boffelli gli dice di no con una prodezza. Nella ripresa è suo l'assist per il gol di Dell'Aquila. La marcatura a uomo di Barba lo mette in difficoltà e lui si vede meno del solito. (82' CORONA sv).

ALL. SCURTO 6: La prestazione c'è, manca il risultato. La vittoria non arriva per due questioni: i suoi ragazzi non sfruttano la mole di gioco creata e vengono puniti da un episodio. Le difficoltà in questo momento riguardano soprattutto la fase realizzativa. Lui è bravo a cambiare modulo a gara in corso per scardinare un Napoli che - come previsto - ha fatto una gara sporca e che ha creato difficoltà ai granata in costruzione.