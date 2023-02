Primavera, le pagelle di Torino-Roma 1-1: decide Dellavalle, Weidmann propositivo

Le pagelle ai granata nella sfida tra Torino e Roma

Irene Nicola

Lo scontro diretto con la Roma finisce con un pari che al Torino Primavera lascia un po' di amaro in bocca. I granata passano infatti in vantaggio con Dellavalle, ma vengono poi raggiunti da Pisilli. La gara, contro un'avversaria di livello, è comunque equilibrata e alla fine si blocca sull'1-1. Di seguito le pagelle dei granata.

PASSADOR 6: Quasi inoperoso nel primo tempo, non può nulla sulla rete di Pisilli sbucato tra le linee. Nella ripresa mura D'Alessio con i piedi dimostrandosi reattivo.

DEMBELE 6: In avvio ha una buona chance dopo un parapiglia nell'area giallorossa, ma viene murato. Spinta costante sulla destra, spesso il Torino si affida a lui per prendere metri.

N'GUESSAN 6: Prova solida del centrale granata. Quando si prende qualche rischio riesce poi ad aver ragione.

DELLAVALLE 6.5: Si fa vedere a inizio primo tempo con un tiro insidioso ma murato, poi si esalta nel vantaggio granata con la specialità della casa, il colpo di testa. Bene anche negli anticipi.

OPOKU 6: In spinta trova pochi spazi, ma ripiega bene a sostegno di N'Guessan e Dellavalle. Mostra di essere in crescita.

WEIDMANN 6.5: Il più pericoloso dei granata. Le incursioni per vie centrali passano sempre da lui, quando si mette in proprio fa tremare Baldi. Non riesce però a trovare la via del gol.

RUSZEL 6: Primo tempo tenace, nella ripresa fa i conti con qualche difficoltà in più ma si rende anche pericoloso con una conclusione dal limite e fa buona guardia (77' CIAMMAGLICHELLA 6: In progressione causa più di un fastidio alla Roma nel finale)

RUIZ 6: Guida bene la manovra a centrocampo, ma è meno preciso del solito sui piazzati e non sempre i suggerimenti per il tridente risultano precisi.

NJIE 5.5: Qualche strappo in velocità, ma poco di più. Non riesce a entrare in partita e quando rientra in copertura mostra delle lacune (46' SAVVA 6: Ha poco spazio per trovare velocità, ma si rende comunque pericoloso in un paio di occasioni e fa ammonire Keramitsis)

JURGENS 5.5: Nel primo tempo si vede poco, salvo una conclusione nel finale. Lotta nella ripresa, ma non ha ancora ritrovato lo smalto a cui aveva abituato (67' DELL'AQUILA 6: Cerca più soluzioni, la più pericolosa un sinistro a giro finito di poco fuori nel finale)

ANSAH 5.5: Cercato a più riprese con lanci lunghi da Ruiz, ma spesso pizzicato in fuorigioco. Nella ripresa fallisce due buone occasioni.

ALL. SCURTO 6: La gara con la Roma è equilibrata. Il Toro la gioca a viso aperto nel primo tempo, in modo più contenuto nella ripresa salvo poi tentare il tutto per tutto nel finale. Nel complesso la prova dei granata è positiva per quanto costruito, ma manca lo spunto decisivo per finalizzare le azioni e per capitalizzare.