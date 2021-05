Primavera, le pagelle di Torino-Roma 2-3: Sava fa miracoli e un errore grave

Il Torino perde 3-2 contro la Roma nel finale dopo aver giocato per la seconda parte del secondo tempo in dieci (qui la cronaca). Molto bene tutti i granata. In particolare sopra le righe le prestazioni di Celesia e Sava. SAVA 6.5: Bravissimo...

Roberto Ugliono

Il Torino perde 3-2 contro la Roma nel finale dopo aver giocato per la seconda parte del secondo tempo in dieci (qui la cronaca). Molto bene tutti i granata. In particolare sopra le righe le prestazioni di Celesia e Sava.

SAVA 6.5: Bravissimo all'11' a respingere una conclusione di Podgoreanu. Una situazione che si ripete più volte nei primi minuti, ma lui è sempre attento e preciso nel suo intervento. Al 32' fa la frittata, facendosi sfuggire dalle mani la palla che ha portato al gol di Buttaro. Al 45' si riscatta respingendo in volo una conclusione potente e angolata di Milanese. Nel secondo tempo continua a salvare i granata fermando in uscita bassa su Ciervo. Il gol dello 0-1 è l'unica macchia sulla sua partita, ma alla fine pesa.

TODISCO 6.5: Inizia bene considerando che dalla sua parte spingono Rocchetti e Podgoreanu. Molto bene nelle sovrapposizioni, garantisce a Lovaglio sempre un'alternativa in più. Gioca una delle sue migliori partite da quando è al Torino, probabilmente la migliore.

SPINA 7: Oltre al gol, ha fornito una prestazione di buonissimo livello respingendo tutto quello che passava dalle sue parti. Con Celesia sta crescendo l'intesa e iniziano a formare una coppia di buon livello.

CELESIA 7.5: Attento dietro, la Roma fa fatica a passare e per questo calcia da fuori. Lui è pericoloso anche in avanti. Al 23' colpisce in pieno la traversa, evidentemente con la Roma ha un feeling particolare (l'anno scorso aveva segnato un eurogol). In campo si rivede il vero Celesia, arcigno, deciso e sicuro in chiusura. Nel secondo tempo chiude il conto aperto con la Roma ribadendo in rete la punizione di Kryeziu. Decisivo poi il tocco di Spina sotto porta.

FREDDI GRECO 7: Per lui è una gara speciale e si vede. Dà l'anima in campo e lotta su ogni pallone. Un po' di nervosismo nel finale gli fa perdere un po' di lucidità, ma non cambia il giudizio sulla sua gara.

SAVINI 5.5: In avvio è bravo a recuperare una palla a centrocampo, ma poi la perde subito e dalla ripartenza della Roma per poco non arriva il gol del vantaggio giallorosso. Il secondo errore grave arriva nel finale del primo tempo, quando non aggancia una palla velenosissima e apre al contropiede dei giallorossi. Nel secondo tempo si riscatta segnando il gol dell'1-1, ma il gol viene annullato. Nella ripresa cresce vistosamente.

KRYEZIU 6.5: Partita di grande sacrificio. La Roma in mezzo crea molti pericoli e passa, ma lui è pronto a battagliare. Nel secondo tempo respinge una velenosissima conclusione di Tripi. (89' LAROTONDA SV)

LOVAGLIO 7: Seconda partita di fila in gol. A volte Coppitelli lo deve telecomandare, ma la sua crescita è evidente. Quando la squadra rimane in 10 lotta come un forsennato e si guadagna la punizione da cui nasce il 2-2. (89' FOSCHI SV)

KARAMOKO 6.5: Un infortunio lo obbliga a uscire anzitempo. Stava giocando molto bene sia in fase di non possesso che in quella offensiva. (29' VIANNI 6: Lotta senza sosta, qualche errore tecnico c'è, ma quando c'è da tirare fuori le unghie non si tira indietro).

LA MARCA 5.5: Nel primo tempo spreca una buona occasione, nella ripresa perde una palla velenosa da cui per poco non scaturisce il gol del 2-0. Mette in campo la solita generosità (68' CONTINELLA 6: Deve ancora prendere le misure con il nuovo ruolo e si vede. Coppitelli lo telecomanda a distanza e lui si impegna a svolgere al meglio il suo lavoro).

CANCELLO 5.5: Torna titolare dopo il gran gol segnato contro l'Inter. Ha subito una buona occasione per fare il bis, ma la Roma respinge sulla linea il suo colpo di testa. Nel secondo è bravo a difendere palla e a fornire l'assist a Lovaglio. L'espulsione sembra esagerata, ma lui è stato ingenuo, poteva non entrare su Tommasini. Peccato perché il rosso macchia una buonissima prestazione.

ALL. COPPITELLI 7: Se due mesi fa avessero pronosticato una partita del genere, nessuno ci avrebbe creduto. Il Toro gioca a viso aperto contro una Roma tecnicamente superiore e per poco non strappa un punto che gli avrebbe permesso di staccare la Lazio. La sua squadra è da Toro e gioca con la stessa identità ogni partita. Complimenti a lui. Così la salvezza può arrivare.