Primavera, le pagelle di Torino-Verona 2-2: Dell’Aquila si accende con un bis

Le pagelle della sfida tra Torino e Verona

Irene Nicola Redattore 8 aprile 2024 (modifica il 8 aprile 2024 | 19:22)

Il Torino non riesce a raccogliere i tre punti con il Verona. Dopo il doppio vantaggio di Dell'Aquila nel primo tempo, i granata subiscono la rimonta scaligera a firma Cissè. Finisce 2-2 al Valentino Mazzola di Orbassano. Di seguito le pagelle dei giocatori granata.

ABATI 6: Primo tempo da spettatore non pagante, nessun pericolo lo chiama direttamente in causa. Nella ripresa non può nulla sulla gran botta dal limite di Cissè, intuisce poi il suo rigore ma è ben angolato e non riesce a deviarlo. Nel finale si prende un rischio, ma alla fine si salva.

MARCHIORO 5.5: Non sarebbe dovuto essere titolare, ma il forfait last minute di Bianay Balcot lo fa entrare dal 1'. Nel primo tempo si vede a intermittenza, si dedica più al contenimento che alla spinta sulla fascia. Abbandona la gara anzitempo dopo un fastidio muscolare che lo costringe a chiedere il cambio (64' CASALI 5.5: Agbonifo lo mette a dura prova e spesso riesce a prendergli il tempo. Cliente ostico che vince il duello).

DELLAVALLE 5.5: Alza il muro nei primi minuti in cui il Verona è più propositivo, deviando la conclusione di Ajayi, smarcato al limite dell'area, ben indirizzata verso Abati. Poi è sempre preciso in ogni intervento, non prendendosi nessun rischio. Un errore però macchia la sua prestazione all'80', un suo tocco di mano in area sancisce il rigore del 2-2 per il Verona.

BONADIMAN 6: Seconda presenza in Primavera. Conferma le buone sensazioni lasciate all'esordio, legge bene le situazioni e si muove con sicurezza a fianco di Dellavalle. Può inserirsi bene nei meccanismi difensivi di questa Primavera.

MUNTU 6: Propositivo fin dalle prime battute, partecipa attivamente alle offensive granata e si spende in più di un recupero. Nel complesso prestazione sufficiente, senza squilli ma di sostanza.

DALLA VECCHIA 6: Ha il merito di credere a fine primo tempo nel pallone recapitatogli da Silva in area di rigore. Sfida i difensori scaligeri e vince il duello, conquistando il rigore che sblocca una partita fino a quel momento senza grandi occasioni. Nella ripresa cala un po' di intensità.

RUSZEL 6.5: Come al solito, difficile passare dalle sue parti in mezzo al campo. Recupera un'infinità di palloni e proprio da uno dei suoi interventi si origina l'azione del 2-0 agli sgoccioli del primo tempo. Dopo aver conquistato il pallone, alza la testa e innesca Dell'Aquila, intuizione che vale l'assist per il raddoppio. Fino all'ultimo prova a far salire i suoi.

SILVA 6.5: Primo tempo arrembante. Inserimenti e tentativi personali, va a un passo dalla rete al 34' ma il gol gli viene negato dalla risposta di Toniolo. Dieci minuti dopo lancia Dalla Vecchia nell'azione che porta al rigore per i granata (63' CIAMMAGLICHELLA 5.5: Tra i subentrati è il più in vista, cerca la conclusione personale più volte e accompagna ogni offensiva. Peccato però per il gol mancato in pieno recupero a due passi da Toniolo).

DELL'AQUILA 7: Uomo partita, gli basta un tempo per fare la differenza. Tra i più positivi anche a partita bloccata, le sue accelerazioni creano più di un problema al Verona. Nell'ultimo quarto d'ora del primo tempo è devastante. Prima è glaciale sul dischetto per il vantaggio Toro, poi in pieno recupero si inventa un colpo da biliardo che regala il raddoppio ai granata (63' GABELLINI 5.5: Entra con voglia e si vede, ma non è abbastanza lucido nelle scelte come altre volte invece ha saputo essere).

PERCIUN 5.5: Sulla trequarti si accende e si spegne, senza riuscire a creare particolari pericoli agli scaligeri. Tenta al conclusione personale al 70' da buona posizione, ma conclude troppo debole tra le braccia di Toniolo. Avrebbe potuto incidere maggiormente sulla gara. (83' LONGONI SV).

PADULA 5.5: Bersagliato di falli nel primo tempo e marcato stretto dal Verona, che gli concede poco spazio di manovra. Non trova così grandi squilli personali su azione. Dà la sensazione di non essere ancora al meglio, ma continua ad aggiungere minuti sulle gambe (63' NJIE 6: Non entra subito nel vivo, ma nel finale dalla distanza va vicino alla rete).

ALL. SCURTO 5.5: In una gara che sembrava indirizzata verso la vittoria, alla fine il Torino si deve accontentare di un solo punto. Partita dai due volti. Nel primo tempo i granata sono in controllo della gara prima ancora di trovare il doppio vantaggio, nella ripresa invece subiscono un contraccolpo importante dopo la rete che accorcia le distanze. Anche i cambi oggi non riescono a dare quel qualcosa in più, come successo in altre partite. Alla fine sono due punti persi, che sulla classifica potrebbero incidere.

