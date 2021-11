Primavera, le pagelle di Verona-Torino 1-4: Akhalaia e Baeten devastanti

Ciammaglichella trova il suo primo gol in Primavera, contro il Verona gli bastano pochi minuti e soprattutto segna alla seconda palla toccata

La Primavera del Torino vince nettamente sul campo del Verona per 4-1 . Aprono le danze i fuoriquota e la chiudono i sotto leva. I granata giocano un'ottima partita e meritano i tre punti guadagnati. Nessun giocatore del Torino infatti è da bocciare.

DELLAVALLE 7 : Il Verona gli lascia spazio per le sue sortite offensive e lui questa volta sale molto bene in attacco. Dai suoi piedi nascono i gol del 3-1 e del 4-1. Ottima prestazione del canterano, che sta prendendo dimestichezza con il suo ruolo.

REALI 7: Se non è la sua miglior partita in granata poco ci manca. Yeboah non lo salta quasi mai e lui ci mette sempre una pezza. Giocando così può diventare una certezza.