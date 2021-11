Primavera, Verona-Torino 1-4: una vittoria di carattere lancia i granata

Doppietta di AKhalaia, Baeten su rigore e il primo gol in Primavera di Ciammaglichella regalano il poker al Torino

Roberto Ugliono

La Primavera del Torino si riscatta dopo la sconfitta immeritata contro il Napoli vincendo sul campo del Verona e ottenendo il terzo successo nelle ultime quattro partite. Un trionfo in trasferta molto importante perché arriva su un campo ostico dove nelle ultime settimane erano cadute Juventus e Milan. Una prova di forza da parte della squadra di Coppitelli che ottiene tre punti molto meritati e conferma di poter fare un ottimo campionato. La vittoria, infatti, arriva anche grazie ai giocatori subentrati dalla panchina e con un'ottima reazione dopo aver subito il gol del pareggio.

LE SCELTE - Ancora orfano di Stenio Zanetti, Coppitelli conferma in toto la formazione vista contro il Napoli. In avanti quindi il tridente è composto da Baeten e La Marca sugli esterni e prima punta Akhalaia. La novità è in panchina con la presenza di Ciammaglichella che torna tra i convocati.

PRIMO TEMPO - Il Torino parte con il piede sull'acceleratore e nei primi minuti colleziona subito una serie di occasioni in successione. Il Verona fatica a uscire dalla propria metà campo, perché i granata pressano alto e sembrano avere un altro ritmo rispetto ai gialloblù. La prima vera palla gol è però del Verona, che colpisce in contropiede con Bosilj, ma la sua conclusione si stampa sul palo. I padroni di casa sono bravi a prendere le misure al Torino e a resistere all'assalto iniziale, così man mano inizia a regnare l'equilibrio in campo. La risposta dei granata arriva al 26'. Discesa di Dellavalle che serve centralmente Akhalaia. La punta ex Inter si gira benissimo con un tocco, ma la sua conclusione con il mancino è ampiamente fuori. Poco dopo è ancora Akhalaia a sfiorare il gol. La Marca con un ottimo spunto si libera sulla trequarti e calcia, ma la sua conclusione viene deviata da Kivila e sul tap-in il moldavo viene anticipato di un soffio. Dall'angolo conseguente arriva il vantaggio granata. Solito cross sul secondo palo di Angori per Dellavalle che colpisce e trova la risposta di Kivila, che respinge anche il tap-in di Baeten e sulla seconda respinta arriva Akhalaia che alla terza occasione trova il gol.

SECONDO TEMPO - A inizio ripresa il Torino parte di nuovo forte e al 46' arriva subito la prima occasione con la conclusione da fuori di Angori. Una situazione che i granata potevano sfruttare meglio, visto che la sfera stava arrivando pulita al limite per Garbett, che avrebbe potuto calciare al volo, ma è stato anticipato da La Marca. Poi l'ala ha servito Angori. Al 52' è ancora Torino pericoloso. Angolo di Angori e colpo di testa di Baeten che esce di un soffio. Risponde subito il Verona con Grassi e sulla sua conclusione Milan respinge in due tempi. Sulla ripartenza il Torino si divora il 2-0. Baeten si accentra e calcia, Kivili respinge e sul tap-in Di Marco manda alle stelle. Gol mangiato e gol subito, perché al 55' il Verona trova il pari. Milan esce male, una carambola favorisce Yeboah che calcia a botta sicura con il portiere granata che si era riposizionato. Il Torino però sta bene e poco dopo Baeten si guadagna un calcio di rigore dopo aver saltato Coppola. Sul dischetto va lo stesso belga che non sbaglia. La gara dopo il 2-1 si fa molto equilibrata con le due squadre che faticano a creare vere e proprie occasioni da gol. La mossa che sblocca la partita arriva dalla panchina. Al 70' entra Ciammaglichella e si rivela una scelta azzeccata, perché al 75' proprio il canterano granata classe 2005 segna il 3-1 con un tuffo di testa sul cross basso di Dellavalle. Un gol confezionato da due sottoleva cresciuti da sempre nel Torino. All'84' Garbett sfiora l'eurogol. Il neozelandese a metà campo vede Kivila fuori dai pali e calcia direttamente in porta, ma il portiere del Verona riesce con le unghie a mettere in corner con la palla che comunque passa a pochi centimetri dal palo. Il 4-1 arriva comunque poco dopo. Dellavalle crossa per Caccavo che fa la sponda per Akhalaia e il moldavo non sbaglia. Il gol mette fine alla partita di fatto. Il Torino vince ottenendo tre punti molto meritati. Importante anche la reazione dopo aver subito il pareggio.

IL TABELLINO

VERONA-TORINO 1-4

Marcatori: 32' Akhalaia (T); 55' Yeboah (V), 57' rig. Baeten (T), 75' Ciammaglichella (T), 86' Akhalaia (T)

HELLAS VERONA: Kivila, Redondi (80' Gomez), Calabrese, Turra, Yeboah, Pierobon, Bosilj, Terracciano, Grassi (54' Minnocci), Bragantini, Coppola. A disposizione: Boseggia, Patuzzo, Ebenguè, Florio, Gomez, Caia, Minnocci, Patanè, Colistra, Cazzadori. All. Corrent.

TORINO (4-3-3); Milan; Dellavalle, Anton, Reali, Angori; Garbett, Savini (87' Lindkvist), Di Marco (80' Antolini); Baeten (80' Caccavo), Akhalaia (87' Barbieri), La Marca (70' Ciammaglichella). A disposizione: Vismara, Fiorenza, Pagani, Amadori, Ciammaglichella, Barbieri, Lindkvist, Rosa, Giorcelli, Antolini, Caccavo, Gheralia. All.: Coppitelli

Ammoniti: 43' Calabrese (V), 73' Savini (T), 78' Milan (T)