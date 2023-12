Primavera, le pagelle di Verona-Torino 3-3: Ciamma la doppietta non basta

ACAR 6 : Un po' impreciso in alcuni appoggi, ma le qualità si vedono. Ci prova su punizione nel finale di primo tempo e Toniolo manda in angolo. ( 46' NJIE 6.5 : Entra e dà a Ciammaglichella la palla del 3-2, poi sfiora anche la rete. Buon ingresso in campo).

CIAMMAGLICHELLA 7.5 : Crea costantemente problemi al Verona. Salta l'uomo con facilità e serve bene i compagni. A inizio ripresa realizza una doppietta che riporta in avanti il Toro, poi si divora il 4-3. Quasi impossibile prendersela per quell'errore dopo la partita monumentale che ha giocato. Se mantiene questo stato di forma sarà l'uomo in più del Toro.

ALL. SCURTO 6.5: A inizio ripresa mette in campo i titolarissimi e la squadra ribalta la gara in quattro minuti. Il Toro è nettamente superiore al Verona, ma viene rimontato ancora una volta in questa stagione. Un peccato dopo l'ottima reazione. Da promuovere il carattere dei suoi. Scurto la squadra l'ha ben messa in campo, non può nulla se poi i suoi ragazzi non concretizzano la superiorità.