Primavera, Ludergnani e Scurto in conferenza: “Non giocheremo più a Biella”

Direttamente dal ritiro di Biella gli interventi del tecnico della Primavera granata e del responsabile delle giovanili

Irene Nicola

La Primavera del Torino non disputerà le partite casalinghe del prossimo campionato a Biella. Una novità importante che emerge dalla conferenza tenuta a Palazzo Oropa, nella Sala centrale del comune di Biella, a cui hanno partecipato Ruggero Ludergnani, responsabile delle giovanili granata; Giuseppe Scurto, nuovo tecnico della Primavera granata; Claudio Corradino e Giacomo Moscarola, sindaco e vice sindaco di Biella; e infine Guido Dellarovere, presidente della Valle Elvo. Tanti i temi toccati durante la conferenza dai protagonisti.

Le parole del sindaco Corradino

La conferenza si è aperta con le parole di Corradino: "Ancora una volta continuiamo il legame con il Torino. La società granata e comune di Biella sono partner. E' una grande soddisfazione avere un interlocutore così importante. Il Torino ha fatto la storia del calcio con tutte le sue squadra, è noto per avere un settore giovanile che nel corso degli anni ha avuto tantissimi successi e ha dato moltissimi campioni. Grazie al lavoro di Giacomo Scarola, abbiamo allacciato questa rete con il Torino che mi auguro continui per il futuro con sempre più interscambi, specialmente con lo stadio nuovo che sarà un nuovo asset. Grazie al presidente Urbano Cairo e a tutto lo staff del Torino per la loro amicizia e per la loro collaborazione. Siamo onorati di poterli ospitare"

Le parole del vicesindaco Moscarola

"La collaborazione dura ormai da tre anni con il Torino. L'anno scorso è partita quella con la Primavera, con Ruggero Ludergnani. E' iniziata con il ritiro ed è proseguita con il campionato. Quest'anno abbiamo voluto continuare la collaborazione con il ritiro estivo grazie anche a Guido Della Rovere e alla Valle Elvo. La partnership con il Torino è sempre molto importante per far conoscere la città di Biella. Il ritiro dei giovani granata porta visibilità, genitori e appassionati seguono gli allenamenti e hanno seguito anche le partite in campionato". Gli fa eco Guido Dellarovere: "E' un'iniziativa fatta dalla città di Biella, ma è importante e ne giova tutto il territorio, molto affezionato al granata".

Le parole di Ludergnani

Successivamente ha preso la parola Ruggero Ludergnani: "Non posso far altro che ringraziare il sindaco e il vicesindaco. Dal primo giorno in cui sono arrivato a Torino, ci sono stati molto vicino. Quando ci siamo risentiti quest'estate per far svolgere la preparazione della Primavera ancora a Biella, sono stati subito disponibili. Ci siamo sempre trovati molto bene qua e siamo tornati con piacere a fare questo ritiro. Ci sono strutture che ci permettono di far lavorare il mister (Scurto, ndr) e il suo staff nel miglior modo possibile".

La novità principale riguarda il campionato, con le partite della Primavera che non verranno più disputate a Biella, come annunciato appunto da Ludergnani: "Ci sono lavori importanti a livello di infrastrutture sullo stadio, quindi noi sicuramente non giocheremo qua questa stagione". I lavori andranno avanti a lungo, la speranza è di vederli terminati entro giugno prossimo, motivo per cui lo stadio di Biella non è un'opzione per la stagione 2022-2023 e si cercano altre soluzioni. "Abbiamo un paio di idee che stiamo portando avanti con Paolo Bellino, responsabile delle strutture del Torino. Sarà nostra premura dirvi il prima possibile dove giocheremo. Se il Filadelfia è un'opzione? Lì si allena la Prima squadra". Per quanto riguarda gli allenamenti invece: "Al momento siamo al Cit Turin".

La scelta di spostarsi da Biella per il campionato in ogni modo non scalfisce il legame con la città: "Non abbiamo mai avuto nulla da ridire contro Biella, né contro chi gestiva l'impianto sportivo - ha specificato Ludergnani - L'unica considerazione che abbiamo fatto è che Biella rispetto a Torino è un po' distante. Nessuna polemica, è solo una constatazione oggettiva".

L'altra attenzione va al mercato: "Al momento abbiamo qualche defezione, tra un paio di giocatori che sono al momento in Prima Squadra e altri che non sono disponibili per qualche problema fisico, come Ciammaglichella. Il mio intento è sicuramente modificare la rosa, come è stato fatto l'anno scorso. Ma secondo me partiamo da una base molto più importante rispetto alla stagione passata. Non abbiamo fretta di prendere subito giocatori, ma di prendere quelli giusti. Sicuramente qualcuno arriverà ancora e altri, come alcuni 2005 ora in ritiro con noifaranno parte della formazione di Asta".

Infine un commento sul primo anno di gestione del Settore giovanile: "Sono contento della passata stagione. E' chiaro che se uno mi deve chiedere dove e come vedo il Torino, non sono contento. Il Torino deve avere uno standard molto più alto. Per quanto riguarda gli allenatori, è fisiologico che il nuovo responsabile debba fare delle scelte, senza nulla togliere alle persone che c'erano. Ho preso delle decisioni perché penso siano quelle giuste. I nuovi allenatori hanno un pedigree importante. Ma il Torino deve in generale alzare tanti livelli del settore giovanile, per quanto riguarda squadre, giocatori, organizzazione e anche strutture". E su queste: "Il Robaldo? Non è il mio campo. So che ci stanno lavorando e si stanno impegnando, anche se ci sono state delle problematiche. Ma è giusto che risponda chi è più informato di me."

Le parole di Scurto

Poi sono arrivate le parole di Giuseppe Scurto, che si è presentato parlando delle sue prime sensazioni da tecnico della Primavera del Torino e del lavoro che sta svolgendo con la squadra. "Voglio ringraziare il sindaco e il vicesindaco, così come tutte le persone che lavorano con noi. Ci stanno mettendo nelle migliori condizioni per lavorare bene, sia per quanto riguarda le strutture che il campo. Ci siamo trovando molto bene". La Primavera resterà sul territorio fino al 31 luglio e sul campo sintetico di Biella disputerà due amichevoli, il 29 luglio alle ore 17 contro l'Asti e domenica 31 contro il Perugia alle ore 17.30. Entrambe a ingresso gratuito. Il tecnico ha anche raccontato le prime sensazioni da allenatore granata: "Sono molto contento di essere arrivato in una società importante come il Torino. Sono contento di conoscere e di aver già lavorato con Ludergnani, un motivo in più per la mia scelta. La preparazione sta andando bene, c'è tanto da lavorare. Qualcuno arriverà ancora, siamo ancora all'inizio. Dal punto di vista del lavoro e di quello fatto con lo staff siamo soddisfatti. Sfrutteremo questo mese prima dell'inizio del campionato per arrivare pronti".