Primavera, Napoli-Torino 0-1: i granata ritrovano il successo in Campania

Di Antolini il gol che vale la vittoria, nel finale due espulsioni (una per parte) per accenno di rissa

Roberto Ugliono

Dopo cinque anni la Primavera del Torino torna alla vittoria contro il Napoli. Lo fa meritando i tre punti e grazie al successo supera due concorrenti per la zona playoff: la Fiorentina e la Roma. Una partita finita in 10 contro 10 per le espulsioni di Weidmann e Boni per un accenno di rissa, sedata subito dai compagni dei ragazzi. Il Toro ritrova il successo e nel finale spreca anche il potenziale 2-0. Da sottolineare comunque l'ottima prova dei granata.

Primavera, Napoli-Torino: le scelte — In panchina non c'è Scurto, ma Fioratti. Il Toro che scende in campo è per larghi tratti simile a quello visto contro il Verona nell'ultima partita prima della sosta. In porta c'è Passador e davanti a lui ci sono Dembele e Opoku come terzini, mentre i centrali sono Dellavalle e N'Guessan. In mezzo al campo Ruszel e Silva con Savva e Antolini sulle corsie esterne. Libero di svariare sulla trequarti c'è Weidmann e riferimento offensivo Njie.

Primavera, Napoli-Torino: il primo tempo — La partita inizia esattamente come ci si poteva aspettare: i granata fanno la gara e il Napoli aspetta. I ragazzi allenati da Fioratti sfiorano subito il gol due volte nel giro dei primi cinque minuti. Prima è Ruszel a fare la barba al palo calciando da posizione defilata. Poco dopo Njie si libera bene al tiro, ma la sua conclusione esce di poco. Passa un minuto e il Napoli si divora la rete del vantaggio, con Marchisano che viene pescato in area di rigore e non riesce a ribadire in rete. Al 16' si salva il Toro, perché dopo uno schema da corner, Dellavalle devia la palla con la mano, ma il direttore di gara non vede niente e si gioca. Passano cinque minuti ed è ancora il Napoli a rendersi pericoloso: bella imbucata per Spavone e Passador in uscita ferma l'avversario. Al 23' passa il Toro con un'azione corale. Il fraseggio basso libera la corsa di Antolini che scarica a Weidmann e l'ex PSG chiude il triangolo. L'esterno granata dopo un coast to coast riceve a pochi passi da Boffelli e realizza il gol del vantaggio. Al 32' è bravo Njie a recuperare palla e a scambiare con Weidmann, ma la conclusione dell'attaccante del Toro trova l'ottima risposta di Boffelli.

Primavera, Napoli-Torino: il secondo tempo — All'intervallo Fioratti cambia le carte in tavola e inserisce Ansah, poi al 60' anche Dell'Aquila. Il Toro non prende rischi e il Napoli fatica a creare vere e proprie occasioni da gol. Al 65' è Savva a rendersi pericoloso dopo un'azione partita da un recupero palla in zona difensiva di Dembele, orchestrata poi da Dell'Aquila. L'esterno granata poi calcia con il destro e trova solo l'esterno della rete. È comunque il Toro a rendersi più volte pericoloso, senza creare clamorose occasioni gol, ma comunque mettendo sotto pressione i padroni di casa. Al 76' brivido per i granata, ma Gioielli non sfrutta a dovere la palla che gli aveva dato Koffi. Passa un minuto e Weidmann e Boni si cinturano a vicenda, spintonandosi. I due perdono la testa e il direttore di gara giustamente li espelle entrambi. All'82' il Napoli si divora il gol del pari con Pesce: corner dalla corsia mancina e l'attaccante del Napoli calcia centralmente da ottima posizione. Allo scadere dei 90 minuti si mette in luce Dell'Aquila, che sterza mandando due giocatori del Napoli 'al bar', ma il suo tiro di destro è centrale e Boffelli respinge. Passano due minuti ed è ancora l'ex Spal protagonista. Esce palla al piede, poi preferisce fare tutto da solo e non servire un isolatissimo Ciammaglichella in ottima posizione. La conclusione di Dell'Aquila è respinta da Boffelli e i granata sciupano così un'occasione colossale. Due minuti dopo ci prova dalla distanza Barba e Passador vola per respingere la conclusione. Nel finale grande confusione, ma il Napoli non crea altri problemi ai granata, che portano a casa tre punti importanti. Con la vittoria il Toro supera Fiorentina e Roma.

Primavera, Napoli-Torino: il tabellino — Napoli-Torino 0-1

Marcatore: 23' Antolini (T)

NAPOLI (3-5-2): Boffelli, Barba, Acampa (80' Giannini), Marchisano (67' Boni), Hysaj, Obaretin, Iaccarino (76' Rossi), Alastuey (67' Koffi), Pesce, Gioielli, Spavone (80' Bonavita). A disposizione: Turi, Pellino, Giannini, Rossi, Mutanda, Sequino, Boni, Marranzino, Koffi, Russo, Nosegbe, Lamine. Allenatore: Frustalupi.

TORINO (4-4-2): Passador; Dembele, Dellavalle, N’Guessan, Opoku; Savva (90+3' Ruiz), Ruszel, Silva (60' Dell'Aquila), Antolini (87' Ciammaglichella); Weidmann, Njie (46' Ansah). A disposizione: Servalli, Gaj, Wade, Caccavo, Dell’Aquila, Ansah, Jurgens, Ciammaglichella, Ruiz, Acar. Allenatore: Fioratti.

Ammoniti: 44' Njie (T), 45' Barba (N), 57' Silva (T)

Espulsi: 77' Weidmann (T), 77' Boni (N)