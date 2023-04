Primavera 1, la classifica: il Torino vince e scavalca Roma e Fiorentina

Ecco come cambia la classifica del campionato Primavera 1 dopo le partite che si disputate in questa 25^ giornata

Il Torino sul campo del Napoli ottiene tre punti molto importanti perché consente di scavalcare sia la Roma che la Fiorentina, entrambe sconfitte nella giornata di ieri. I granata si impongono 0-1 grazie al gol Antolini e si portano in questo modo, momentaneamente, al secondo posto a pari punti con il Frosinone. In prima posizione rimane il Lecce con 49 lunghezze, quattro in più del Toro che dopo il successo di oggi sale a 45. Il Napoli invece con questa sconfitta rimane bloccato in zona play-out con 27 punti.