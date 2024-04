Primavera, Passador arrugginito alla prima: pesano dieci mesi senza giocare

Da grande protagonista in Primavera l'anno scorso alla lunga inattività di questa stagione. Pietro Passador sta vivendo una stagione anomala, fatta di stop forzati, attese e aspettative non rispettate. Il prestito inconcludente al Rimini, il ritorno anticipato a Torino come quarto portiere a disposizione di Juric. Spazio per Passador non ce n'è mai stato in un modo o nell'altro, da lì un lungo digiuno che ieri si è interrotto quando Scurto ha chiamato il suo ex portiere a difendere nuovamente i pali della Primavera granata contro la Fiorentina. La gara è stata una debacle, con il Torino sconfitto 5-1 e Passador in netta difficoltà, colpevole di errori grossolani nelle prime due reti siglate dalla Viola.

Passador, dalla lunga inattività alle difficoltà in Primavera contro la Fiorentina

Nel giro di un anno, Passador si è ritrovato con il freno a mano tirato. Era stato uno dei perni della Primavera granata nella cavalcata verso la semifinale scudetto, aveva fatto vedere cose interessanti tra i pali dimostrandosi una risorsa a tutti gli effetti per Scurto e per i compagni. Fisiologico è stato il passaggio tra i grandi per il portiere ex Pordenone, classe 2003, con il prestito al Rimini. Un'occasione che non si è mai configurata come tale. Non una colpa del ragazzo, andato in Serie C per permettersi alla prova e ritrovatosi terzo nelle gerarchie senza aver mai potuto dimostrare le proprie qualità, pur lavorando con "entusiasmo e professionalità" come scritto al momento della risoluzione del prestito dal club, e nemmeno per colpa del Toro. In maglia Rimini solo una partita all'attivo per Passador, a ottobre 2023 nella sfida di Coppa Italia con il Gubbio vinta per 1-0 senza grandi interventi. Rientrato a Torino a gennaio anticipatamente, Passador non è più partito in prestito ma è rimasto in granata a lavoro con Cataldi come quarto portiere di Juric, senza speranze però di minutaggio.