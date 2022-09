Primavera, Passador convince in granata: l’Italia Under 20 un premio meritato

Passador si gode la convocazione con l'Italia Under 20 e un ottimo inizio in Primavera con Scurto

Irene Nicola

È tra i granata più in vista della Primavera e ora si gode anche la convocazione in Nazionale Under 20. Pietro Passador ha archiviato le prime partite con la maglia del Torino, dimostrandosi un elemento di valore per la rosa di Scurto. Il giovane estremo difensore si è distinto da subito, con parate spesso decisive come contro Inter e Roma. Per lui si sono aperte così, in pochissimo tempo, le porte della Nazionale giovanile.

Primavera, Passador strappa il pass per l'Under 20 azzurra

Il premio della Nazionale Under 20 è più che meritato per un ragazzo che fin qui sta convincendo ampiamente. D'altronde Passador, arrivato in estate a titolo definitivo dal Pordenone (che deteneva il suo cartellino), può già vantare esperienze con la Prima squadra. Prima di passare al Toro infatti si era spostato temporaneamente e aveva trovato spazio tra i grandi in Serie D alla Union Clodiense, squadra che negli anni '40 accolse Dino e Aldo Ballarin. Passador è sicuramente un giovane di buone speranze, ha convinto Ludergnani e Scurto, ora cercherà di farsi notare in Nazionale, dopo aver raccolto la sua prima convocazione in maglia azzurra per le gare contro il Portogallo nel torneo 8 Nazioni e contro la Svizzera in amichevole.

Primavera, inizio convincente per Passador: è la stagione in cui affermarsi

Terminati gli impegni con la Nazionale, Passador tornerà a Torino. C'è infatti subito il derby al rientro dalla sosta, il primo per lui con la maglia granata. Un'altra occasione per continuare il cammino positivo intrapreso fin qui. Questa è la stagione in cui il portiere infatti è chiamato ad affermarsi, considerando anche il suo status di fuoriquota e le presenze che vanta in Serie D. Intanto, Passador raccoglie i frutti del suo lavoro con la convocazione in Under 20. Poi tornerà a pensare al Torino, per confermarsi dopo un avvio più che convincente.