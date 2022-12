Primavera, quattro amichevoli prima della ripresa in campionato: il programma

La Primavera ha ripreso gli allenamenti. Durante la sosta in programma quattro amichevoli per i granata

Il Torino Primavera è tornato al lavoro. Da lunedì 28 novembre sono ricominciati, dopo un periodo di vacanza, gli allenamenti dei granata sotto le direttive di Giuseppe Scurto. Per arrivare pronta alla ripresa del campionato nel 2023, la Primavera granata disputerà inoltre in questa sosta quattro impegni amichevoli, definiti negli scorsi giorni dal club, a cadenza settimanale.

Primavera, il programma delle amichevoli durante la sosta

La Primavera di Scurto disputerà la prima amichevole della sosta nella giornata di mercoledì 7 dicembre, quando affronterà alle ore 15 lo Stresa a Dormelletto, comune in provincia di Novara. Il test successivo vedrà i granata sfidare l'Atalanta a Bergamo. Restano da definire i dettagli organizzativi relativi all'orario dell'incontro e alla giornata in cui verrà disputato (una tra mercoledì 14 e giovedì 15 dicembre). Seguono negli intenti del club altre due amichevoli da disputarsi nelle due settimane successive. Il primo è ancora interamente da definire, il secondo e ultimo dei quattro impegni si terrà invece venerdì 30 dicembre a Vinovo contro il Chisola, in orario da stabilire. Poi sarà già tempo di pensare al campionato, con la prima gara del 2023 in programma il 7 gennaio contro il Frosinone in trasferta.