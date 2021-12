Primavera, Sampdoria-Torino 3-2 dts: i granata lottano ma salutano la Coppa Italia

La Primavera granata saluta la Coppa Italia agli ottavi di finale: passa la Sampdoria al termine dei tempi supplementari

Gianluca Sartori

Il “Mugnaini” di Bogliasco è stato spesso un campo stregato per il Torino Primavera, che in casa della Sampdoria solo nella scorsa stagione aveva rimediato una bruciante eliminazione in Coppa Italia Primavera e una sonora sconfitta nell’ultima giornata di campionato. Non va meglio negli ottavi di questa Coppa Italia: passa la Sampdoria 3-2 ai supplementari al termine di una partita tirata e combattuta.

PRIMO TEMPO - Coppitelli opta per il turnover e punta dall’inizio sul tridente La Marca-Caccavo-Rosa. Parte meglio la Samp, che trova il vantaggio al 19’ con Bontempi, bravo a spedire una stoccata di destro alle spalle del portiere di riserva del Toro, Vismara. Il Torino incassa e prova a reagire sospinto soprattutto da La Marca, che in un paio di occasioni impegna il portiere avversario. Ma sono i doriani ad andare più vicini al raddoppio: al 35’ Angori salva sulla linea dopo un’uscita a vuoto di Vismara su corner. All’intervallo però si arriva sull’1-0.

SECONDO TEMPO - Ad inizio ripresa Coppitelli butta dentro l’artiglieria pesante: dentro Baeten e Garbett per La Marca e Antolini. L’attaccante belga prova subito a incidere: un gran sinistro a giro chiama Saio al grande intervento. Dall’altra parte però Montevago per poco non sfrutta una dormita della difesa granata e mette alto da buona posizione. Gol sbagliato e gol subito: al 22’ Rosa fa 1-1 arpionando in area di rigore un suggerimento di Angori. Gol da attaccante vero dell’ex Atalanta. La partita è combattuta ma ci pensa Di Stefano a rompere l’equilibrio: l’attaccante blucerchiato ne salta due e fa partire un destro a giro che si stampa sul palo, ma la ribattuta gli restituisce il pallone e lui lo insacca (31’). Ma gli risponde un altro giocatore di qualità superiore alla media, il granata Garbett, che si incunea in area, fa partire un destro incrociato deviato da Saio con la palla messa dentro dal neo entrato Akhalaia in tap-in (35’). È il gol che porta la partita ai supplementari.

SUPPLEMENTARI - L’extra-time parte con uno spavento per i granata: la trappola del fuorigioco non funziona e Montevago si trova solo davanti a Vismara, ma il portiere lo ipnotizza. È il prologo del gol che arriva all'8': verticalizzazione in area granata, la palla è messa fuori ma si avventa Malagrida che scarica in rete. La partita diventa tesa e nervosa ma i blucerchiati riescono a evitare grandi occasioni fino al secondo tempo supplementare quando il Torino si gioca tutto con dentro anche Gyimah e il 2004 Ansah. Forcing granata negli ultimi minuti: reclamato un rigore, poi poco dopo Saio si supera per togliere dalla porta un colpo di testa di Baeten. È l’ultima vera occasione del match: ai quarti di finale ci va la Sampdoria.

IL TABELLINO

SAMPDORIA-TORINO 3-2

Marcatori: 18' Bontempi (S), 68' Rosa (T), 78' Di Stefano (S), 80' Akhalaia (T), 98' Malagrida (S)

Sampdoria: Saio, Aquino, Samotti (60' Migliardi), Somma (106' Porcu), Paoletti, Montevago (77' Perego), Malagrida, Bontempi, Polli (77' Di Stefano), Mane (69' Pozzato), Bianchi. Allenatore: Tufano. A disposizione: Tantalocchi, Sepe, Bonfanti, Dolcini, Chilafi, Catania, Poli.

Torino (4-3-3): Vismara; Dellavalle, Anton, Amadori, Angori (99' Gyimah); Lindkvist, Savini (74' Akhalaia), Antolini (46' Garbett); Rosa (76' Reali), Caccavo (74' Ansah), La Marca (46' Baeten). Allenatore: Coppitelli. A disposizione: Fiorenza, Sassi, Rettore, Garbett, Reali, Chiarlone, Giorcelli, Gheralia.

Ammoniti: 23' Bontempi (S), 41' La Marca (T), 49' Amadori (T), 66' Savini (T), 84' Baeten (T), 99' Dellavalle (T), 103' Di Stefano (S)

