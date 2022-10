Primavera, Sassuolo-Torino 3-0: granata sconfitti e irriconoscibili

La Primavera granata cade in casa del Sassuolo: sconfitta pesante per il Torino

Roberto Ugliono

La Primavera del Torino cade in casa del Sassuolo, che annichilisce i granata con un 3-0. Una sconfitta pesante per la squadra di Scurto che disputa probabilmente la peggior prestazione stagionale. I granata sembrano quasi irriconoscibili e parte del merito va sicuramente ai neroverdi, bravi nell'imbrigliare la fase offensiva del Toro. Eppure la sensazione è che i granata avrebbero potuto fare di più. Fin qui i ragazzi di Scurto non avevano mai perso in modo così netto e meritato. Una debacle su cui ragionare e da cui ripartire in fretta, perché mercoledì a Vercelli arriverà il Como per la Coppa Italia.

Primavera, Sassuolo-Torino: le scelte — Per la gara contro i neroverdi Scurto schiera i granata con il 4-3-1-2. In difesa il tecnico del Torino si affida ai soliti N'Guessan e Dellavalle in mezzo (Anton è squalificato dopo il rosso contro il Napoloi), sulle fasce spazio ancora a Dembele e Antolini. Qualche novità da centrocampo in su. La prima è la titolarità di D'Agostino, affiancato in mediana da Ruszel e Gineitis. Weidmann scala così sulla trequarti, a supporto del duo d'attacco formato da Ansah (scelto al posto di Caccavo, seduto in panchina) e Jurges.

Primavera, Sassuolo-Torino: il primo tempo — Dopo un avvio di gara molto equilibrato, con i granata attenti dietro la linea della palla e pronti a salire a seconda delle situazioni, al 10’ è il Sassuolo pericoloso. Cross dalla destra per la testa di Baldari, che non trova di poco lo specchio dei pali difesa da Passador. Una situazione che dà morale ai ragazzi di Bigica, che minuto dopo minuto prendono sempre di più il pallino del gioco in mano. La risposta granata però arriva presto, al 16’. Dopo un bello scambio con D’Agostino al limite dell’area, Weidmann entra in area e calcia, ma la sua conclusione viene deviata in corner. La partita così si infiamma. Le due squadre non buttano mai via il pallone e provano sempre a colpirsi a vicenda. Gli spazi non mancano in campo, perché le due compagini sono molto lunghe. Al 30’ l’occasione più ghiotta capita ancora sulla testa di Baldari, ma l’attaccante dei neroverdi spedisce sul fondo da ottima posizione. Quattro minuti dopo i padroni di casa passano in vantaggio sorprendendo i granata direttamente da rimessa laterale. Il gol di Bruno, poi, è stupendo: tiro dal limite dell’area che si infila direttamente sotto l’incrocio dei pali e Passador immobile. I granata provano a reagire, ma i neroverdi sono ben organizzati e non lasciano spazi alla manovra dei ragazzi di Scurto, che spesso paiono prevedibili. Il Torino si affida spesso a giocate individuali fine a se stessi e così diventano inoffensivi.

Primavera, Sassuolo-Torino: il secondo tempo — All’intervallo Scurto corre ai ripari e inserisce Dell’Aquila per D’Agostino. Il cambio darà i suoi effetti, ma prima di poter osservare il 10 granata in azione servirà vedere ancora una rete del Sassuolo, ancora una volta con Bruno. Al 55’ infatti i padroni di casa raddoppiano e allungano così sui granata. La reazione dei ragazzi di Scurto è immediata ed è affidata proprio a Dell’Aquila, che slalomeggia sulla destra, si accentra e calcia. Tiro però centrale e comodamente parato. I granata però vogliono accorciare e si allungano, così ne approfitta il Sassuolo, che al 58’ si porta sul 3-0 chiudendo in anticipo i conti. Questa volta a segnare è Russo, che riceve dopo un lancio lungo a scavalcare la difesa. Scurto prova ancora una volta a correre ai ripari e inserisce anche Ruiz, Ciammaglichella e Opoku. La solfa non cambia, a fare la partita sono i neroverdi di Bigica, mentre il Toro sembra in balia degli eventi. I ragazzo di Scurto appaiono spaesati, quasi irriconoscibili.

Primavera, Sassuolo-Torino: il tabellino — SASSUOLO-TORINO 3-0

Marcatori: 34' Bruno (S), 55' Bruno (S), 59' Russo (S)

SASSUOLO: Zacchi, Pieragnolo, Casolari, Kumi, Russo (75' Leone), Baldari (75' Sasanelli), Romagna, Toure, Mandrelli (65' Loeffen), Cannavaro, Bruno (75' Foresta). A disposizione: Theiner, Sacchetti, Lolli, Zafferri, Cinquegrano, Ryan, Zaknic, Loporcaro. Allenatore: Bigica.

TORINO (4-3-1-2): ): Passador; Dembele, N'Guessan, Dellavalle, Antolini; Gineitis (63' Ciammaglichella), Ruszel (59' Ruiz), D'Agostino (45' Dell'Aquila); Weidmann (63' Opoku); Ansah (59' Caccavo), Jurgens. A disposizione: Hennaux, Brezzo, Gaj, Wade, Rettore, Corona, Dalla Vecchia, Savva, Njie. Allenatore: Scurto

Ammoniti: 26' Mandrelli (S), 54' Gineitis (T), 60' Weidmann (T)