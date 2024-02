Primavera, Sassuolo-Torino 6-3: game, set and match ai neroverdi

Primavera, Sassuolo-Torino: il primo tempo

Avvio negativo per il Torino, che dopo appena 3' si trova a dover fare i conti con lo svantaggio. Il Sassuolo trova spazio a sinistra con Falasca che si libera e arriva a fondocampo e poi pesca a rimorchio Bruno, a cui non resta altro che imbucare un rigore in movimento. La doccia fredda sembra svegliare la Primavera granata, che ci mette appena 3' a pareggiare i conti. Percussione di Njie sulla sinistra, poi viene atterrato lo svedese ma la palla resta ai granata che la giocano. Arriva Dalla Vecchia per vie centrali, protegge palla spalle alla porta e riesce a innescare Dell'Aquila, bravissimo a controllare con il destro, girarsi in un fazzoletto e poi imbucare l'1-1 dal limite. La partita vive di fiammate e non lascia spazio per riprendere fiato. Al 18' si riaccende ancora quando Savva viene atterrato in area evidentemente e il Torino guadagna un calcio di rigore: sul dischetto va capitan Dellavalle, che come al solito è glaciale dagli undici metri. La gioia del 2-1 dura però un istante perché il Toro si fa male praticamente da solo al 20': rinvio lunghissimo di Theiner a cercare direttamente Bruno, Abati fa per uscire ma lui e Mendes non si capiscono con il portoghese che gli impedisce di fatto di intervenire e Bruno lasciato a porta vuota per il 2-2. Partita al cardiopalmo, alla mezz'ora cambia di nuovo tutto. I granata passano per la seconda volta nel corso del match in svantaggio, con Parlato che si avventa come un rapace su una palla vagante in area e con un diagonale sul secondo palo fa il 3-2. Ancora una volta, il Toro non muore mai e anzi risponde con veemenza al 33' quando Marchioro si invola sulla fascia destra e poi arriva dalle parte di Theiner: sembra intenzionato a un cross in mezzo, poi cambia idea e con una sassata sotto la traversa trova il 3-3. Da ogni incursione rischia di nasce un gol potenziale, lo dimostra un finale di tempo ancora una volta infuocato: Savva va vicinissimo al 4-3 con un tiro a scendere sotto la traversa che costringe Theiner al miracolo, subito dopo è Abati a salvare il Toro allungandosi sul tiro a distanza ravvicinata di Kumi. Sia granata che neroverdi tremano e rischiano di portarsi in vantaggio, nessuno trova più lo specchio. Si va al riposo sul 3-3.