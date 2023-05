Primavera, Scurto dopo la Sampdoria: “Bravi i ragazzi a crederci fino all’ultimo”

Le parole di Giuseppe Scurto dopo il pareggio per 2 a 2 ottenuto allo scadere contro la Sampdoria a Bogliasco nella trentunesima giornata del campionato di Primavera 1: “È stata una partita a due facce. Nel primo tempo siamo riusciti a creare molte occasioni che avremmo dovuto concretizzare per avere più vantaggio. Nella seconda frazione abbiamo fatto fatica e subito due gol a causa di nostre disattenzioni. I ragazzi sono stati bravi a crederci fino all’ultimo per pareggiare una partita con merito contro una squadra molto in forma”.