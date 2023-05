Primavera, Scurto dopo l’Empoli: “La finale un obiettivo. Cerchiamo di vincere”

"Fare una stagione così lunga e impegnativa (impegni, infortuni, esigenza Prima Squadra) con pochi giocatori è impensabile, quindi c'è davvero bisogno di tutti - spiega Scurto - . Oggi tanti ragazzi che sono entrati si sono fatti trovare pronti, anche Vaiarelli stesso, così come Corona o Ruiz. Davvero tutti, devo ringraziare tutto il gruppo perché si sono dimostrati dei ragazzi in gamba che hanno messo a disposizione tutto per la squadra". Punto infortuni in vista della semifinale? "Dovremmo recuperare i giocatori che ci mancano, chiaro che andando direttamente in semifinale ci dà qualche giorno in più per poterli recuperare, quindi ci è utile anche sotto questo punto di vista. Sarà importante recuperare tutti perché naturalmente si alzerà il livello: squadre al completo con ragazzi che magari erano impegnati con le rispettive Prime Squadre che rientrano e quindi diventa fondamentale per noi recuperare più ragazzi possibile".