Primavera, Scurto post Frosinone-Torino 1-3: “Che soddisfazione ripartire così!”

Al termine di Frosinone-Torino 1-3, il tecnico dei granata, Giuseppe Scurto, ha commentato così la prestazione dei suoi ragazzi: “Siamo molto soddisfatti perché non era facile fare una prestazione importante su un campo così difficile. Devo fare i complimenti alla squadra che ha disputato una grande partita dopo quasi due mesi di stop: riprendere in questo modo ci dà molta soddisfazione. Non è stato semplice affrontare questa lunga pausa, ma i ragazzi hanno dimostrato un impegno degno di nota per tutto il periodo. Fare due gol su azioni preparate da calcio piazzato ripaga del lavoro fatto durante la settimana. Sotto questo aspetto, il merito è del mio staff e di mister Fioratti che preparano con puntualità queste situazioni”.