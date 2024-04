Primavera, Scurto post Juventus-Torino 2-0: “Dobbiamo concretizzare di più”

Le parole di Scurto dopo il derby contro la Juventus di Montero

Dopo il 2-0 nel derby, valido per la 32esima giornata del campionato Primavera, il tecnico granata Giuseppe Scurto ha commentato la prestazione dei granata. Di seguito le sue parole.

Partita in cui meritavate di più e finale amaro, però si può dire che è stato un bel Toro? "Abbiamo fatto una prestazione discreta, si poteva fare di più in fase offensiva, sicuramente abbiamo creato tanto e potevamo concretizzare di più. Dietro siamo stati un po' disattenti sul primo gol che ha indirizzato la partita dalla loro parte. Poi occasioni per pareggiarla ne abbiamo avute e sapevamo che avremmo trovato pochi spazi, ma comunque siamo stati bravai a muovere la palla. Ci è mancata la precisione davanti per concretizzare, poi il secondo gol alla fine ci ha tagliato le gambe, la prestazione resta abbastanza buona ma con errori sia davanti che dietro."

Il gol del 2-0 arriva dopo l'uscita di Muntu per Longoni proprio su quella fascia, forse la squadra ha fatto fatica riposizionarsi sin da subito. Cosa è successo in quel frangente di partita? "Ci sono stati errori individuali in quella situazione, sicuramente prendere gol dopo l'ingresso di un giocatore offensivo a poco dalla fine è perchè cerchi di essere più offensivo, ma comunque credo ci siano stati proprio degli errori individuali"

Savva oggi è stato meno vivace, il fatto che negli ultimi mesi sia entrato nel giro della prima squadra può avergli tolto la motivazione di giocare con la Primavera?"Le ultime due settimane si era allenato poco e non ha una grande condizione fisica. L'anno scorso aveva un'altra condizione perché giocava con continuità e questo un po l'ha perso "

Ai playoff il Torino può puntarci, rimane solo il problema di concretizzare a pieno le occasioni. E una cosa che ti preoccupa o credi che si possa stare tranquilli?"Ora abbiamo 3 partite e chiaramente bisogna fare 3 buone gare, essere precisi davanti e attenti dietro perché rischi di rovinare buone prestazioni se no."

Riguardo al finale di partita,come mai c'è stato quel momento di tensione? "Non so cosa sia successo di preciso, è stato espulso Savva e un ragazzo della Juve. E' chiaro che c'è tensione a fine partita ma non dobbiamo essere ingenui e prendere cartellini. Bisogna stare sereni e non dobbiamo commettere queste ingenuità gravi"

