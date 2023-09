Giuseppe Scurto, tecnico della Primavera del Torino, ha parlato ai microfoni del club granata nel post partita per commentare la gara con il Monza pareggiata per 2-2. Di seguito le sue parole: “Anche oggi siamo stati molto bravi nel creare tante occasioni da gol. In generale sono contento della prestazione, fa tutto parte del nostro percorso di crescita. Pensiamo già alla partita con la Roma: servirà una settimana di lavoro intenso”.