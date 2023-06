Primavera, Scurto post Torino-Fiorentina 0-1: “Noi oltre le aspettative”

E successivamente ai microfoni dei giornalisti presenti al Ricci:

Facendo un bilancio della stagione, quali sono stati i punti maggiormente significativi di questa cavalcata?

"È stato un anno sicuramente molto positivo. All'inizio non ci aspettavamo di fare un campionato di questo tipo, dove siamo arrivati secondi, in una competizione con squadre forti. C'è stata una crescita di diversi ragazzi giovani e anche da parte di 2005 che inizialmente avevano trovato meno spazio. Gineitis dopo una prima parte nel settore giovanile è stato aggregato in prima squadra. E' stato un campionato in crescendo, abbiamo fatto un buon girone d'andata e nel girone di ritorno abbiamo fatto ancora meglio trovando più continuità. Poi è chiaro che dispiace quando si arriva alle fasi finali in partite secche dove si decide l'accesso alle finali perdere. Ma anche stasera ai ragazzi si può rimproverare poco. Abbiamo affrontato una squadra che costruisce di solito tanto e ha grande qualità davanti, che stasera ha fatto però un tiro in porta. Abbiamo fatto un campionato importante, tanti ragazzi sono cresciuti e l'atteggiamento del gruppo è sempre stato di grande impegno e professionalità, sono tanti gli elementi positivi. Per i ragazzi spero sia un punto di partenza e che l'esperienza di questa stagione possa servire a ognuno di loro per ritagliarsi uno spazio nelle prime squadre. Peccato non essere passati seppur contro una grande squadra che reputo al pari del Lecce una corazzata. Affrontare una Fiorentina così forte che in questi anni ha vinto e fatto finali e fare una partita alla pari con anche qualcosa in più dà soddisfazione."

Un giudizio sul mancato rigore concesso nella prima metà di gioco ed il successivo gol subito?

"Per quanto riguarda l'episodio non ci vogliamo aggrappare a nulla. Dal campo mi è sembrato un rigore abbastanza netto perché Gineitis aveva preso posizione davanti al portiere ed difficile che uno si butti a terra da solo da quella posizione quando ha la possibilità di calciare in porta. Lì dal campo ci è sembrato rigore e devo essere sincero e ci siamo un po' arrabbiati, non l'ho ancora rivisto. Detto questo non vogliamo cercare scusanti, complimenti alla Fiorentina per la finale"

E invece il tocco sospetto di Corona nella ripresa?

"Sono impressioni che magari sul campo illudono. Non ho rivisto le azioni e quindi non vorrei sbagliare. In ogni caso la partita è finita e non serve aggrapparsi a queste cose"

Il giocatore che più ti ha sorpreso durante l'anno?

"Devo dire che ci sono alcuni 2005 che hanno avuto una crescita importante. come Savva e Njie. È chiaro che sono ragazzi molto giovani e devono ancora lavorare. Non vorrei fare nomi perché è un gruppo intero di ragazzi che veramente ha fatto cose importanti, tutti sono cresciuti. Hanno dimostrato grande maturità e attaccamento alla causa, cercando sempre di fare il massimo. Faccio i complimenti a loro"

Che finale si attende?

"Per me non è una sorpresa la finale Lecce-Fiorentina. Sono sei mesi che penso che siano le squadre più forti del campionato. Il Lecce è una squadra costruita per vincere, con giocatori molto forti. La Fiorentina è una squadra che dall'anno scorso è stata riconfermata in blocco ed era la squadra che aveva vinto la Coppa Italia, chiaro che continui a essere molto forte ma per me non era una sorpresa. Sono le due più forti per valori, la finale ci sta e l'avevo pronosticata da parecchio"