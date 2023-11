Primavera, Scurto post Torino-Fiorentina 2-1: “Antolini e Savva con Juric”

Le dichiarazioni del tecnico granata al termine della sfida contro la Fiorentina valida per l'undicesimo turno del campionato Primavera 1

Redazione Toro News

Al termine della sfida tra Torino Primavera e Fiorentina, il tecnico granata, Giuseppe Scurto, ha commentato la partita esprimendo le sue sensazioni ai microfoni dei giornalisti presenti. Di seguito le sue dichiarazioni.

Vittoria importante: Toro maturo e capace di andare oltre un rigore ingiusto. Che giudizio dà? "Sicuramente abbiamo disputato un'ottima partita, sia nel primo che nel secondo tempo. Il rigore l'abbiamo vissuto come un'ingiustizia. Non era facile mantenere la lucidità in quel momento: i ragazzi sono stati molto bravi perché sono rimasti sereni, nonostante questo episodio, e hanno continuato a giocare. Abbiamo trovato, poi, il gol del vantaggio meritato per quello che abbiamo creato I ragazzi hanno dato tutto e fatto un'ottima prestazione. C'erano assenze importanti. Anche a chi aveva trovato meno spazio, Mendes e Longoni, vanno fatti i complimenti perché si sono trovati fatti trovare pronti, facendo una grande prestazione. Con grande spirito e determinazione hanno portato a casa una vittoria importante".

Oggi si è vista una squadra rimaneggiata. Savva e Antolini sono infortunati o a Bologna con Juric? Gli infortuni di Padula e Silva incideranno? "In questo momento ci sta mancando Abati, infortunatosi con la Lazio, Antolini e Savva che sono con la Prima Squadra. Njie è tornato dalla Nazionale con qualche problemino. Padula e Silva hanno chiesto il cambio. A maggior ragione, i ragazzi sono stati molto bravi con sette assenze pesanti. I ragazzi si sono fatti trovare pronti. Il gruppo lavora bene tutta la settimana".

Bellocci è stato autore di una bella parata nel primo tempo. Che garanzie vi può dare? "Bisogna fargli i complimenti: ha fatto due partite straordinarie. Anche con la Lazio ha fatto delle belle parate. Per un 2006 non è facile farsi trovare pronto in queste partite con ragazzi di un anno più grandi. Devo dire che sta affrontando questo periodo con grande maturità e serenità: anche oggi ha fatto un'ottima partita".

Bianay sulla sinistra e Ciammaglichella più avanzato. Come li hai visti? Dove li preferisci? "Sono ragazzi che per caratteristiche possono fare più ruoli. Si mettono a disposizione dove serve. In questo momento con delle assenze in alcuni ruoli c'era l'esigenza di adattare qualcuno. Loro l'hanno fatto molto bene, sia Balcot che Ciammaglichella che ha già fatto l'esterno in passato. Sono ragazzi molto duttili che si mettono a disposizione".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Torino senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Toronews per scoprire tutte le news di giornata sui granata in campionato.