Primavera, Scurto post Torino-Frosinone 4-2: “Vittoria che dà morale pre derby”

l tecnico del Torino Primavera Giuseppe Scurto ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Toro News nell'immediato post gara di Torino-Frosinone, match valido per la trentesima giornata del campionato Primavera 1 conclusosi con il risultato di 4-2. Di seguito le sue parole.

È arrivata la vittoria dopo un mese. È quello che serviva per svoltare in vista della rincorsa playoff dopo le ultime difficoltà? "È stato un periodo con tanti impegni e partite, anche la finale di Coppa Italia è stato un dispendio per aspetto fisico e mentale. Abbiamo avuto anche delle assenze prolungate. Nonostante tutto l'impegno non è mai mancato. Abbiamo sempre fatto delle buone gare, a parte contro la Fiorentina. Abbiamo fatto bene nonostante le difficoltà e le stiamo ancora affrontando perché con qualche infortunio e qualche ragazzo in Prima squadra siamo contati. Diventa difficile tenere un livello alto e i ragazzi stanno facendo di tutto per tenerlo, chiaro che quando mancano dei titolari per noi diventa complicato".

Contro il Frosinone un'ottima prestazione nel complesso. L'unico neo sono i calci piazzati, da cui sono arrivati due gol... "La prestazione è stata sicuramente buona, abbiamo creato occasioni e fatto gol. Sui calci piazzati probabilmente dobbiamo migliorare, così come la fase difensiva perché in tante situazioni siamo un po' leggeri. Abbiamo qualche difficoltà nelle letture e in qualche duello. È un aspetto che dobbiamo sistemare, però è chiaro che abbiamo delle caratteristiche di un certo tipo e difensivamente per avere un equilibrio dobbiamo sacrificarci tutti. Quando questo non avviene sicuramente siamo una squadra che si espone ai gol".

È tornato tra i titolari Mendes dopo due panchine. Come sta e come lo hai visto? "Dopo la finale di Coppa Italia abbiamo cambiato qualche ragazzo per via della stanchezza, quindi abbiamo gestito le forze. Gli infortunati sono Balcot e Antolini che stanno saltando tante gare. Poi avevamo Savva in prima squadra ed è per questo che abbiamo cercato di gestire qualche ragazzo. Rotazioni normali"

Antolini è fuori da tempo, Bianay Balcot speri di poterlo recuperare presto? "Non lo so. Dobbiamo aspettare, è chiaro che stiamo facendo un campionato senza i due terzini sulla carta titolari, senza Savva che è il nostro esterno titolare. Diventa complicato pensare di essere sempre competitivi perché in tante partite dobbiamo fare fronte a tante assenze"

Prossima settimana c'è il derby. Con che umore arrivate alla partita e come la preparerete? "L'umore dei ragazzi in questo periodo è buono perché hanno sempre dato tutto. Forse contro la Fiorentina sono stati un po' leggeri nell'atteggiamento. Però a parte il primo tempo di Firenze l'atteggiamento è sempre stato buono e l'umore è buono. Sicuramente la vittoria contro il Frosinone dà morale. Sappiamo che sarà una gara difficile. In settimana vedremo se ci sarà la possibilità di recuperare qualcuno".

