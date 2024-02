Primavera, Scurto post Torino-Lazio 1-0: “Savva e Njie con Juric in Emilia”

Tre punti importanti in una gara difficile. Avete dovuto soffrire, gara completa la vostra. "Assolutamente sì, sapevamo che sarebbe stata così. La Lazio è una delle squadre più complete e non a caso stanno facendo questo tipo di stagione. I ragazzi hanno dato tutto e sono contento della prestazione. Abbiamo saputo difendere. Poi abbiamo spinto nel secondo tempo"

Nella prima frazione soffrivate quando loro facevano passare la palla tra le linee e in mezzo vi mancava un riferimento. Nell'intervallo hai modificato questo aspetto? Nel secondo tempo l'avete patita di meno. "L'avevamo messo in conto quando alzavamo il pressing, è chiaro che bisogna essere bravi nei duelli a tenere botta. In qualche situazione abbiamo sbagliato il tempo, quando non ragioniamo tutti assieme si aprono certi spazi. Nel secondo tempo abbiamo fatto meglio, è cambiata la partita perché abbiamo preso campo e il rischio forse era quello di prendere le ripartenze. Negli ultimi minuti abbiamo sofferto"

Una domanda su Dell'Aquila. Sembrava in difficoltà, ha sbagliato delle scelte. Un commento sulla sua gara? "Sicuramente gli esterni preferiscono giocare col piede invertito. Ho adattato lui vista l'assenza di Njie, che è l'unico esterno dal piede destro che abbiamo. Dell'Aquila è più facile da adattare rispetto agli altri, ma penso che abbia giocato bene. Sul gol ha fatto la sponda, si è sacrificato nonostante non rientri nelle sue caratteristiche. Rientra da cinque mesi di infortunio e sta crescendo"

Questo è un preludio per la semifinale di Coppa Italia. Quale può essere l’insidia nel turno di ritorno? "Non dobbiamo pensare all'1-3 dell'andata. Bisogna scendere per vincere e non per gestire. Non è nelle nostre corde saper gestire e poi c'è il rischio di abbassarsi. Dobbiamo fare la nostra partita sapendo che è tutto aperto visto che davanti c'è un avversario di livello".