Primavera, Scurto post Torino-Milan 2-0: “Prestazione ottima, complimenti ai ragazzi”

Al termine della sfida di Vercelli, che ha visto il suo Torino vincere 2-0 con il Milan, il tecnico della Primavera granata, Giuseppe Scurto, ha commentato così la gara: "Siamo molto contenti di come è andata la partita. Anche oggi la prestazione è stata ottima, siamo stati molto bravi a creare occasioni e a limitare un attacco forte come quello del Milan. Non posso che fare i complimenti ai ragazzi che stanno facendo cose importanti. Dobbiamo continuare a dare il massimo ogni partita senza darci un obiettivo di classifica preciso. Con grande umiltà dobbiamo cercare di raccogliere il più possibile: a fine stagione vedremo i risultati".