Primavera, Scurto post Torino-Milan 3-3: “Contenti della crescita dei ragazzi”

Le parole del tecnico granata alla fine del match contro il Milan

Redazione Toro News 19 maggio 2024 (modifica il 19 maggio 2024 | 14:05)

Nell'immediato post partita di Torino-Milan, gara valida per la 34esima e ultima giornata del campionato Primavera 1 che ha decretato l'accesso dei rossoneri alle fasi finali, il tecnico granata Giuseppe Scurto è intervenuto ai microfoni dei giornalisti presenti al Valentino Mazzola. Di seguito le sue parole.

Playoff sfumati, quanto rammarico c'è per come è andata la partita con i tre gol di vantaggio concessi al Milan e per l'obiettivo mancato? "La partita era in equilibrio, abbiamo fatto un primo tempo abbastanza buono. E' chiaro che aver regalato due gol con errori gravi ha indirizzato la gara. Per il resto i ragazzi sono stati bravi a restare in partita e a crederci. C'è stata anche una situazione in cui potevamo fare il quarto gol. Faccio i complimenti ai ragazzi per la partita e per la stagione, hanno dato tutto e si sono impegnati. Abbiamo raggiunto la finale di Coppa Italia, sfiorato i playoff, abbiamo avuto dei ragazzi che hanno esordito in prima squadra, con Savva ha anche segnato. Sono le vittorie più belle della nostra stagione"

La finale di Coppa Italia persa ha influito sul finale di stagione del Torino? "No, assolutamente. Sulla seconda parte ha influito il fatto di aver avuto dei ragazzi impegnati con la Prima squadra. Qualche infortunio lungo anche ha inciso come Antolini e Balcot che rientravano oggi dopo mesi. Le poche che hanno fatto non erano nelle condizioni migliori.

Il bilancio di questa annata tra la finale di Coppa Italia e i playoff sfiorati è positivo o negativo? "Dal mio punto di vista è positivo. Ho visto la crescita di tanti ragazzi. Quest'anno abbiamo impostato diversi giocatori in ruoli nuovi, alcuni invece sono migliorati dopo che l'anno scorso avevano avuto delle difficoltà. Sicuramente il bilancio è positivo, poi dipende sempre dall'obiettivo. Se l'obiettivo è fare i playoff e vincere i campionati è chiaro che ci vogliono dei numeri diversi. Se l'obiettivo è far crescere i ragazzi come Savva e Dellavalle che esordiscono in Prima squadra o come Gineitis che lo scorso anno è andato con Juric, allora è positivo. Se l'obiettivo è vincere bisogna riflettere su cosa fare per giungere a ciò".

Savva e Dellavalle hanno trovato l'esordio in Serie A, come commenti la loro crescita? Nel gruppo Primavera c'è qualcuno che ti ha stupito o qualcuno da cui ti saresti aspettato qualcosa di diverso? "Dell'esordio di Dellavalle e Savva siamo sicuramente felici. Quando vediamo gli esordi in prima squadra o Savva che segna il gol per noi è fonte di grande soddisfazione. Siamo molto felici, c'è stata una crescita buona da parte di tanti ragazzi. Chiaro che quest'anno abbiamo avuto pochi infortuni che però sono stati lunghi e con recuperi lunghi. Questo ha fatto sì che Antolini abbiamo giocato poco, non era titolare da dicembre, Balcot che nella seconda parte ha saltato quasi tutto il girone di ritorno. Padula ha avuto anche lui diversi problemi. Non mi aspettavo molto di più da loro perché hanno avuto dei problemi che non gli hanno permesso di dare il contributo che avrebbero potuto dare in assenza di infortuni. Qualche problema fisico di qualche ragazzo importante unito all'uso massiccio della prima squadra dei ragazzi della Primavera ai fini del risultato ci ha mandato in difficoltà. Ma ripeto, siamo felicissimi che i ragazzi stiano in prima squadra ad allenarsi con loro. Non possono che migliorare e crescere"

Visto l'impiego dei Primavera anche in prima squadra, non sarebbe più utile una convivenza al Filadelfia con i grandi? "Questo è qualcosa che riguarda l'organizzazione, quindi la società. Non è tanto questa la situazione a cui mi riferisco, quanto più ad un discorso numerico abbiamo avuto tanti ragazzi in prima squadra e questo ci fa felici, ma se si vogliono fare i playoff e vincere i campionati diventa un po' complicato. Se vogliamo solo pensare alla crescita dei ragazzi allora siamo felici così. In Italia c'è questa cosa che a livello Primavera non si capisce mai quale sia l'obbiettivo, se farli crescere e portarli in prima squadra oppure portarli in prima squadra e vincere le partite"

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Torino senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Toronews per scoprire tutte le news di giornata sui granata in campionato.