Primavera, Scurto post Torino-Napoli 1-1: “Buona prestazione, meritavamo di più”

Al termine della sfida di Vercelli, che ha visto il Torino pareggiare 1-1 con il Napoli, è intervenuto ai microfoni di TN il tecnico granata, Giuseppe Scurto. "Meritavamo di più - ha detto l'allenatore - abbiamo avuto tante occasioni. Complessivamente è stata una buona partita, ma non siamo riusciti a concretizzare. Poi abbiamo subito il pareggio su un episodio, su una palla respinta. Come prestazione comunque la squadra ha fatto bene, ma se sbagliamo così tanto sotto porta è perché dobbiamo migliorare. Nel calcio bisogna fare gol. Se sbagliamo tanto è perché ci manca qualcosa. Come dedizione ed impegno la squadra ha fatto bene, e la prestazione c'è stata come sempre, ma è chiaro che è poco un gol su 10 occasioni. La squadra adesso deve stare serena. Bisogna concentrarsi sul lavoro anche se il risultato non arriva. C'è grande equilibrio in questo campionato e quindi le partite le decidono gli episodi. Bisogna quindi essere concreti sotto porta. Rosso ad Anton? Non siamo stati fortunati nelle ultime partite. Con la Juve hanno dato un mezzo rigore a loro, mentre a noi no. Contro il Verona ce n'era uno per noi anche più clamoroso rispetto a quello con la Juve e non ce l'hanno dato. Non siamo fortunatissimi in questo momento. Nell'arco di un campionato speriamo vada meglio".