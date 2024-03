Primavera, Scurto post Toro-Genoa 4-3: “I ragazzi ci hanno creduto, sono stati bravi”

Le parole dell'allenatore dei granata dopo la partita con i rossoblù

Redazione Toro News 16 marzo 2024 (modifica il 16 marzo 2024 | 16:19)

Il Torino Primavera soffre, rischia ma alla fine porta a casa la vittoria nello scontro a viso aperto con il Genoa. Gara pazza a Orbassano, come lo era stata in Liguria all'andata. I granata sono bravi a reagire alle reti subite, ma peccano in ingenuità più volte in fase difensiva. Al termine della gara il tecnico della Primavera granata ha parlato ai microfoni di Toro News, di seguito le sue parole ai nostri microfoni.

Un'ottovolante di emozioni. Che gara è stata? "E' stata una gara bella da vedere con tanti gol e tante occasioni. Sicuramente ci sono stati degli errori da entrambe le parti, difensivamente soprattutto. E' anche vero che offensivamente ci sono state azioni sviluppate bene da entrambe le squadre. Una gara abbastanza equilibrata, nel primo tempo abbiamo fatto forse di più noi per quanto abbiamo tenuto il pallone. Sappiamo che nelle ripartenze sono una squadra molto pericolosa. Hanno dei ragazzi bravi che ti possono creare problemi. C'è stato da lottare. I ragazzi sono stati bravi e ci hanno creduto, facendo anche delle belle azioni, come in occasione del rigore. Faccio i complimenti ai ragazzi".

Sei più contento per Dell'Aquila, che ha ritrovato confidenza nel cercare il dribbling, o arrabbiato perché non ha segnato quando poteva chiudere la gara? "E' entrato bene in partita. Scorsa settimana ha avuto dei problemini e per questo abbiamo preferito non farlo partire dall'inizio. Lo conosciamo. Ha delle qualità. Va a cercare l'uno contro uno. Deve migliorare ed essere più concreto. Deve essere bravo a reagire quando perde palla perché poi si subiscono ripartenze. Son contento per come è entrato e per la voglia che aveva. Sicuramente è entrato bene. Quando farà questo ulteriore miglioramento nel non fermarsi metterà altre caratteristiche al suo talento".

Njie è uscito fasciato. Sta bene? "Ha lamentato un fastidio. Non so l'entità perché poi ha continuato a scattare. Ci auguriamo non sia niente di grave. Quando ha ripreso dopo l'intervallo ci ha chiesto il cambio".

Ruszel è entrato a gara per precauzione? "Sia lui che Padula li stiamo gestendo. Sono stati fuori tanto tempo e al rientro c'è sempre un minimo di rischio. Non hanno una condizione fisica eccezionale. Abbiamo preferito gestirli".

E Antolini che era in tribuna?" Era uscito nell'ultima gara per un fastidio, che dovrà essere verificato meglio. Però lui, rispetto agli altri, in questo momento è fuori".

Queste due vittorie consecutive hanno dato sicurezza in vista della Coppa? "Sicuramente quando vinci c'è più serenità e cresce l'autostima. Quando perdi c'è più di nervosismo e lavori meno bene. Abbiamo avuto due mesi in cui abbiamo fatto tante partite in cui il risultato era importante. Spesso abbiamo rinunciato a giocatori importanti, infortunati o chiamati in Prima Squadra come Savva e Balcot oggi. Chiaramente sono tutte cose che condizionano le annate della Primavera. Noi siamo molto contenti di dare i giocatori alla Prima Squadra, ma se sono lì non sono qua. Non si può far finta di niente: sono giocatori importanti che mancano. Poi, il livello del campionato è alto e incontri giocatori forti. Lo sapevamo che andavamo incontro a partite difficili, ma più che lavorare e provare a fare crescere ragazzi più giovani... Gabellini sta facendo il titolare da inizio anno, ma è un 2006 ed era il terzo attaccante sulla carta. E' stato bravo lui. Anche Perciun ad inizio anno non era nelle rotazioni. Qualche 2005 meno pronto sta migliorando. Bisogna avere pazienza e mettere dentro anche ragazzi che al momento non sono prontissimi. Sono una serie di cose che sono normali in una Primavera. E' chiaro che adesso speriamo di recuperare più ragazzi possibili e di portarli ad una buona condizione. Cerchiamo di fare il possibile".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Torino senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Toronews per scoprire tutte le news di giornata sui granata in campionato.